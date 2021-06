Wolf Alice, nuovo album Blue Weekend/ Fuori il video del singolo How Can I Make It OK

Il gruppo britannico dei Wolf Alice ha appena pubblicato il loro terzo album, intitolato ”Blue Weekend”. Con questo nuovo progetto, i quattro componenti della band sembrano quasi allontanarsi dallo stile alternative rock che li ha sempre contraddistinti, ma solo per regalare delle nuove atmosfere profonde e coinvolgenti. Il disco, infatti, si avvicina di più ad un genere dream pop, d’altronde in una recente intervista rilasciata a Rolling Stone Italia, la cantante e chitarrista Ellie Roswell ha detto: ”Non ci piace etichettarci, anche se partiamo dal rock e dalle chitarre, non ci facciamo problemi a infilare sonorità e melodie pop nei nostri pezzi”.

In ”Blue Weekend” si avvertono melodie in grado di mettere insieme chitarre dal suono potente con arpeggi, cori eterei e archi. Si nota inoltre la voglia di cantare di più della Roswell e di non nascondersi dietro ad un riff rock. L’album dei Wolf Alice contiene undici tracce, quattro delle quali sono uscite come singoli: No Hard Feelings, The Last Man On Earth, Smile, How Can I Make It OK.

How Can I Make It OK?: nuovo singolo dei Wolf Alice

Per lanciare ”Blue Weekend”, come primo singolo è stato scelto dai Wolf Alice il brano ”The Last Man On Earth” che suona in maniera soft con piano e finale orchestrale. Tutte le canzoni del disco sono state scritte prima della pandemia, la quale purtroppo ha bloccato le registrazioni in studio costringendo la band a fermarsi e rimandarle in un secondo momento. La situazione però li ha aiutati perché si sono ritrovati tutti insieme con più tempo da dedicare al lavoro. Il desiderio adesso è suonarlo dal vivo, al momento sono in programma per i Wolf Alice diverse date che li porteranno in giro per il Regno Unito e l’Irlanda da gennaio 2022, tra queste anche Londra e Glasgow.

L’ultimo singolo estratto dal progetto discografico è invece ”How Can I Make It OK?”, del quale è stato pubblicato su Youtube anche il videoclip ufficiale diretto da Jordan Hemingway. Del brano spicca la struttura compositiva ricercata ed elegante che fa venir voglia di ascoltarla subito live per perdersi nel suo sound. In merito al ritorno sul palco, la band ha detto: ”Non vediamo l’ora di suonare queste nuove canzoni dal vivo, suoneranno così bene. La pedaliera di Joff suona letteralmente come un’orchestra al momento e non avete idea di quanto sia dolce il falsetto di Theo”.





