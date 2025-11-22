Wolfman è un film che visto anni dopo merita di essere rivalutato. A partire dal cast, con Benicio del Toro ed Anthony Hopkins e per il trucco di Rick Baker

Wolfman, film su Italia 1 diretto da Joe Johnston con il grande trucco di Rick Baker

Sabato 22 novembre 2025, in seconda serata su Italia 1, alle 23.35, andrà in onda il film horror fantasy dal titolo Wolfman, una pellicola USA del 2010 diretta dal regista Joe Johnston e remake del celeberrimo L’uomo lupo, del 1941.

Il licantropo protagonista è nientemeno che il premio Oscar Benicio del Toro. Al suo fianco, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving, Geraldine Chaplin.

Una menzione speciale va al trucco di Rick Baker che per questo film ha vinto meritatamente l’Oscar, dopo essere stato il primo nella storia a vincerlo da quando è stato istituito per un altro uomo-lupo, Un lupo mannaro americano a Londra, di John Landis. Ottimi anche i costumi di MIlena Canonero: un cast tecnico speciale che ha saputo mettere in scena in modo spettacolare le atmosfere tipiche del romanzo gotico dell’Ottocento.

La trama del film Wolfman: il sottile confine tra l’uomo e la bestia

Il protagonista di Wolfman è Lawrence Talbot che ritorna nella tenuta di famiglia dopo un lungo periodo, oltre 70 lune. Ne fa ritorno in una notte di luna piena, quando una bestia famelica ha preso possesso dei boschi attorno al villaggio, uccidendo i puritani che lo popolano.

Viene ucciso anche il fratello, sposato alla bella Gwen, che chiede aiuto a Lawrence e all’ispettore di Scotland Yard, Alberline.

Nel bel mezzo di una battuta di caccia il giovane Lawrence viene azzannato dalla belva e, di conseguenza, si trasforma a sua volta in una famelico lupo mannaro.

Viene ricoverato in manicomio, riesce a fuggire; da questo momento in poi sarà sempre braccato dall’ispettore Alberline, deciso a ucciderlo e a mettere fine ai suoi delitti. La giovane Gwen invece, che ne è perdutamente innamorata, proverà a guarirlo dalla licantropia con il potere dei baci e del suo grandissimo amore.

Riuscirà la fanciulla a salvare Lawrence?