Wolfman è uno dei tanti film ispirati all'horror del 1941 sul lupo mannaro, con un cast stellare. Protagonista Benicio Del Toro, diretto da Joe Johnston

Wolfman, film su Italia 1 diretto da Joe Johnston

Venerdì 4 luglio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:10, il fantasy horror dal titolo Wolfman. Si tratta di un progetto cinematografico co-prodotto da Stati Uniti e Regno Unito nel 2010 e diretto da Joe Johnston, film maker di diversi cult movie come Jurassic Park III, Jumanji e Captain America – Il primo Vendicatore. La parte musicale è invece curata da Danny Elfman, compositore di diverse pellicole di successo, tra cui Beetlejuice – Spiritello porcello (1988), Batman (1989) e Mission: Impossible (1996).

Nei panni del protagonista Lawrence Talbot troviamo l’attore spagnolo Benicio Del Toro, vincitore del Premio Oscar per la sua interpretazione in Traffic. Il cast di Wolfman vanta diversi altri grandi nomi del mondo del cinema, tra cui: Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving e Geraldine Chaplin.

La trama del film Wolfman: la metafora dello straniero demonizzato

Wolfman è ambientato in Inghilterra alla fine del XIX secolo ed è incentrato sulla figura di Lawrence Talbot, un affascinante attore di teatro da poco ritornato dagli Stati Uniti.

Lawrence era stato allontanato dalla dimora di famiglia dopo che suo padre, Sir John Talbot, lo aveva ricoverato in una clinica psichiatrica.

A spingerlo a tornare è la richiesta di aiuto di Gwen, futura moglie di suo fratello Ben, misteriosamente scomparso. Il protagonista si mette subito in opera per scoprire dove sia finito suo fratello e scopre che una terribile bestia ogni notte si ciba degli abitanti della cittadina.

Le morti continuano a moltiplicarsi e per questo viene convocato l’ispettore di Scotland Yard Aberline. Inizia, così, una caccia al mostro, ma numerosi colpi di scena si nascondono dietro l’angolo. Tra i tanti ad aiutare Lawrence a fare luce su questo caso ci sarà una misteriosa veggente, Maleva, ma proprio durante le sue ricerche lo stesso Lawrence verrà ferito da questo essere.

