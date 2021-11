WOLVERINE: L’IMMORTALE/ Su Italia 1 il film successo al botteghino ma senza premi

La trama di Wolverine: L’immortale è ottima, come la sceneggiatura che punta ad aspetti intimi della vita di Logan/Wolverine. Nessun premio per questo film ma critica e successo al botteghino, nell’home-video, nei passaggi televisivi, lo decretano come uno dei grandi film nei quali è presente l’universo Marvel Comics. La regia fu affidata a James Mangold, un regista che ha saputo interpretare al meglio il nuovo millennio su grande schermo, dirigendo film come ‘Ragazze interrotte (Girl, Interrupted)’ con Winona Ryder e Angelina Jolie, ‘Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line (Walk the line)’ sulla vita di Johnny Cash, ‘Logan – The Wolverine (Logan)’, sequel di questa piccola saga spin off ispirata al Marvel heroes Wolverine. Ovviamente nella parte del mutante dalle lame d’acciaio, o, per meglio dire, dell’introvabile vibranio presente solamente nel Regno africano di Wakanda, l’attore australiano Hugh Jackman che già incontro alla regia Mangold con la pellicola ‘Kate & Leopold’

Wolverine: l’immortale, film diretto da Mangold

Wolverine: L'immortale va in onda oggi 24 novembre 2021, su Italia 1 a partire dalle ore 21,30. La sua presenza in Marvel è stata alla pari di Robert Downey jr, quindi, sull'asse mutante o Iron Man, i due attori possono dire di avere reciprocamente condiviso il trono di interprete regale della Comics più amata al mondo, ma Jackman è anche interprete di pellicole delicate, quasi sempre pizzicate d'avventura, come 'The Fountain – L'albero della vita', 'Eddie the Eagle – Il coraggio della follia' o il meraviglioso musical, forse in questo millennio il miglior film musicale in assoluto, 'The greatest showman', davvero un successo planetario.

Al fianco di Jackman, comparendo a tratti nella trama, Patrick Stewart, il Professor X o Charles Xavier, professore ‘buono’ degli X-men e grande amico di Logan e diversi attori giapponesi per la trama del film che si svolge in gran parte in Asia. Tra questi la bella Tao Okamoto, più modella che attrice, presente al cinema con alcuni film di genere come ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ o ‘Laplace no majo’, un buon successo nel suo circuito nipponico.

Wolverine: l’immortale, trama: Logan nella Seconda Guerra Mondiale e…

Wolverine: L’immortale parte con un flashback alla fine della Seconda Guerra Mondiale: Logan è in Giappone, precisamente a Nagasaki, e dopo lo scoppio della grande bomba, nella desolazione generale dovuta al fall-out, salva da morte certa il soldato Yashida che si stupisce dei poteri di Logan, senza sapere di essere di fronte a colui che in futuro renderà il mondo più sicuro come Wolverine.

Il tempo passa ma Logan, pur consapevole del suo grande potere, quello di poter sfoderare artigli e di rigenerare i tessuti dopo ferite e scontri importanti, quindi con la possibilità di auto guarigione, vuole solamente vivere tranquillo tra le sue montagne, lontano da tutti, nello Yukon. Sono successe tante cose: Logan è X-men ma non vuole più combattere, usare poteri e violenza, è molto turbato dall’uccisione, dovuta, non voluta, di Jean Grey, come mutante chiamata Phoenix, donna che amava ma che ha dovuto eliminare per meccanismi contorti dovuti a manipolazione di Magneto. Ma Wolverine risiede in lui e il richiamo è forte, soprattutto quando… ma non si può spoilerare ciò che va assolutamente visto!

Video, il trailer del film “Wolverine: l’immortale”





