Wonder è una storia vera?/ Romanzo di R.J. Palacio sulla sindrome di Treacher Collins

“Wonder” è un film che parla di diversità e dell’accettazione delle differenze nonostante le difficoltà che queste possano portare, soprattutto nel rapporto con gli altri. Il film, con protagonisti Jacob Tremblay e Julia Roberts, spiega con delicatezza e un pizzico di divertimento cosa significhi sentirsi “diversi” e cosa questa diversità possa provocare in chi si sente differente dagli altri. Il protagonista è Auggie, affetto dalla sindrome di Treacher Collins, una malattia che porta a malformazioni del volto e a gravi problemi all’udito.

In molti si chiederanno se si tratti di una storia vera. La risposta è no. Il piccolo Auggie è infatti un personaggio inventato, non esistito davvero. La storia del bambino affetto dalla patologia è stata raccontata da R.J. Palacio nel suo romanzo. Il protagonista di questa storia, raccontata appunto in un libro prima ancora che in un film, è August Pullman, un bimbo di undici anni che sogna di diventare un astronauta per andare nello Spazio, dove probabilmente nessuno farebbe caso al suo aspetto.

August, protagonista di “Wonder”, soffre di una malattia rara, la sindrome di Treacher Collins, che lo porta ad avere un aspetto molto “diverso” da quello dei suoi compagni di scuola. La sua famiglia lo ama e non gli fa mancare nulla, cercando di farlo sentire normale, ma quando arriva il momento di andare a scuola media e di frequentare i compagni, le cose si complicano. Il piccolo August si sente infatti diverso e ha paura di mostrarsi per ciò che davvero è ai compagni. La storia, come abbiamo detto, non è vera. Ad ispirare la scrittrice del romanzo, però, è un fatto realmente accaduto.

La scrittrice ha raccontato di essersi ispirata ad un episodio realmente accaduto sul quale ha spesso rimuginato, sentendosi in colpa, fino a scrivere questo libro. La donna ha rivelato di non aver dato confidenza ad una bambina malata, non cominciando con lei una conversazione e non dando ai suoi figli un corretto esempio. “Sono stata davvero arrabbiata con me stessa in seguito, per il modo in cui avevo reagito. Quello che avrei dovuto fare sarebbe stato semplicemente rivolgermi alla bambina iniziare una conversazione, dimostrando ai miei figli che non c’era nulla di cui aver paura” ha raccontato l’autrice del libro. In un’altra intervista, ha spiegato: “Mi sono poi cominciata a chiedere come poteva essere una vita con questa differenza così grande e una volta a casa, la sera, rimasta da sola nel mio studio, cominciai a scrivere questo libro con la speranza che la vita sarebbe andata bene per quella ragazzina. Ero ossessionata dalla sua storia nonostante non la conoscessi”.

La sindrome di Treacher Collins, della quale è affetto il protagonista di “Wonder”, è una malattia genetica rara che porta a malformazioni al volto e a problemi di udito. La patologia, nota anche come sindrome di Franceschetti o disostosi mandibulo-facciale, è una malattia congenita causata da anomalie dello sviluppo dei primi archi branchiali. L’embrione sviluppa queste strutture intorno alla 4a settimana di vita. A soffrirne un individuo ogni 10-50 mila che nasce con questa patologia caratterizzata da ipoplasia, ossia sviluppo insufficiente delle ossa del volto, zigomi e mandibole. Molto probabile anche la totale mancanza dell’orecchio o lo sviluppo di un orecchio a forma di coppa associato. Non sono escluse anomalie delle palpebre inferiori.











