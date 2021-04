Wonder park/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della 20th Century Fox

Wonder park vain onda dalle 21.20 su Italia 1 oggi 10 aprile 2021. Prodotto nel 2019, è un genere che tocca più ambiti, dalla commedia, passando per l’avventura fino ad arrivare al fantastico, il tutto in formato cartone animato; è diretto da Dylan Brown. Tra le voci più famose dei personaggi ci sono attori ed attrici holywoodiani, tra cui Jennifer Garner, Brianna Benski, Matthew Broderick, Ken Jeong e Sofia Mali. Prodotto negli Stati Uniti e distribuito da 20th Century Fox, è stato doppiato in lingua italiana da Francesco Facchinetti, Gigi e Ross. La colonna sonora è il prodotto del lavoro musicale di Steven Price. La produzione è il frutto della collaborazione tra Paramount Animation, Nickelodeon Movies, Illion Animation Studios.

Wonder park, la trama del film

Wonder park racconta la storia di una ragazzina energica e particolarmente creativa di nome June, che trova per caso nel bosco un meraviglioso e nascosto al resto del mondo, parco giochi, Wonder Park, ossia il paese delle meraviglie. Quest’ultimo, pur avendo una moltitudine di giochi, giostre ed animaletti in grado di parlare, era davvero mal messo, poiché era completamente in disordine. In altre parole, era un disastro, riempito di creature simpatiche e bizzarre.

June, dopo aver familiarizzato con il parchio divertimenti strabiliante si renderà conto da lì a poco che nessun altro è in grado di sistemarlo, tranne lei, perché Wonder Park stesso è il risultato della sua fervida immaginazione.

Quindi, insieme agli aiutanti che si dimostreranno essere gli animaletti con i quali riesce a comunicare, dovrà cercare di eliminare il caos e riportare Wonder Park al suo originario splendore, restituendone la magia. In una storia carica di significato e divertimento, June per far rivivere la magia dovrà usare tutta la sua fantasia.

Il film tocca temi significativi ed i suoi creatori vorrebbero ricordare a chi è in momenti di difficoltà che le occasioni per diventare la versione migliore di sé stessi non svanisce mai.

Video, il trailer del film “Wonder park”





