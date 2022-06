Wonder/ Su Rai 1 il film con Julia Roberts e Owen Wilson

Wonder, film di Rai 1 diretto da Stephen Chbosky

Wonder affronta il tema del bullismo trattato in maniera delicato, è questa l’arma vincente del film drammatico del 2017. La pellicola va in onda su Rai 1 oggi, 20 giugno, a partire dalle ore 21,25. Il film Wonder è tratto dall’omonimo romanzo di R.J. Palacio del 2012. La regia del lungometraggio è di Stephen Chbosky.

Il cast di Wonder comprende: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed Diggs e Isabela Vidovic. Scritto e diretto in maniera intelligente il film Wonder riesce ad arrivare al cuore del pubblico in maniera diretta ma senza falsi pietismi.

Wonder, la trama del film: un bambino con una malattia congenita

Il protagonista assoluto del film Wonder è il piccolo August, detto Auggie, un bambino di 10 anni affetto dalla sindrome cranio/facciale di Treache Collins, una malattia congenita, che purtroppo desta negli altri una sorta di terrore. Il ragazzino è in procinto di frequentare la quinta classe delle elementari in una scuola pubblica della città. Si tratta della prima volta per lui, in quanto, a causa dei numerosi interventi chirurgici subiti, è stato costretto sempre a seguire le lezioni da casa. August ha la fortuna di essere circondato da una famiglia che lo ama, mamma Isabel, papà Nate e la sorella più grande di nome Olivia.

La ragazzina, nonostante comprenda il disagio del fratellino, spesso si sente trascurata soprattutto dalla mamma. e cerca in tutti i modi di attirare la sua attenzione. Il clima famigliare sereno è sempre stato di grande sostegno per August che per affrontare meglio la sua malattia spesso si infila un casco da astronauta evitando così gli sguardi dei tanti curiosi. Il bambino gestisce bene l’ingresso a scuola e finalmente sta a contatto con i suoi coetanei, nonostante i timori dei genitori.

Lui si sente un supereroe e piano piano riesce a far amicizia con alcuni suoi compagni in maniera particolare, infatti, a parte la cattiveria di alcuni per molti il suo viso deturpato non è un problema. Anche la sorella riesce con molti sforzi ad affrontare il nuovo anno scolastico e riesce a far parte anche della piccola compagnia teatrale.

Arriva il momento della gita, un viaggio reale e anche metaforico che fa comprendere a tutti i compagni di August che essere diversi è un valore aggiunto. L’anno scolastico giunge al termine e fra momenti belli e divertenti e quelli più difficili, il cammino di August può definirsi positivo, perché ha fatto comprendere a tutti, quanto la gentilezza sia sempre importante. Il bambino, di fronte alla visibile commozione di tutti, riceve un premio dal preside, come colui che si è distinto e ha unito maggiormente gli altri durante l’anno.

