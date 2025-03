Wonder Woman 1984, film su Italia 1 con Gal Gadot

In prima serata, lunedì 10 marzo, Italia 1 propone alle ore 21:20, la trasposizione anni ’80 della supereroina Wonder Woman, in una pellicola del 2020 dal titolo Wonder Woman 1984. Il film è il secondo sul personaggio DC Comics, dopo il successo del primo diretto sempre dalla regista Patty Jenkins che qui è anche in veste di produttrice.

Anticipazioni La Promessa, 11 marzo 2025/ Jana trova Pia in difficoltà, Ayala fa un importante annuncio

Si tratta del nono film della DC Extended Universe. La casa di produzione è la Warner Bros Pictures, in collaborazione con la DC Comics Films, la Atlas Entertainment, con la casa di produzione The Stone Quarry. I costumi sono di Lindy Hemming, mentre una menzione speciale va al make up artist, Mark Coulier.

Tra gli attori di Wonder Woman 1984 troviamo nuovamente la protagonista Gal Gadot, la bellissima Diana Prince-Wonder Woman e l’attore Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor. Nel resto del cast ci sono Kristen Wiig (Cheetah, immancabile in tutti gli episodi, la grande amazzone), l’attore Pedro Pascal (Maxwell Lord), Gabrielle Wilde (Raquel), e Connie Nielsen, che veste i panni della leggendaria amazzone Ippolita.

Grande Fratello, cognata di Javier Martinez attacca i fan di Zeudi: cos'ha detto/ Il supporto per Helena

La trama del film Wonder Woman 1984: un misterioso cristallo che esaudisce i desideri

Wonder Woman 1984 è ambientato negli anni ’80 e ne riproduce quell’immaginario vintage a cui i telespettatori sono abituati, soprattutti gli estimatori che ricordano gli episodi dello storico telefilm. In poche parole, si tratta di un omaggio alla prima Wonder Woman, l’attrice Lynda Carter, e alle sue mitiche avventure.

Nella trasposizione cinematografica del 2020, successiva al grande successo del 2017, la nostra eroina è impegnata di continuo a salvare vite, cercando di rimanere in incognito.

Chi è Francesca Polizzi, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Esterna e bacio a Roma

In questo episodio, ambientato negli anni Ottanta, lavora nel settore dell’archeologia e collabora con Barbara Minerva.

La vicenda si infittisce quando le due entrano in contatto con un antico cristallo, conteso dall’imprenditore Maxwell Lord, il villain della vicenda, truffatore e uomo senza scrupoli.

Il cristallo è magico: toccandolo, succedono cose molto strane, eventi poco spiegabili che devono essere gestiti con cautela.

Barbara acquista sicurezza di sè, compresa una forza sovrumana, Maxwell Lord esaudisce desideri, Diana ritrova l’amato compagno Trevor, morto anni prima e ora presente nel corpo terreno di un altro uomo.

Cosa accadrà interagendo con questo antico amuleto? Bisogna stare attenti a desiderare cose che potrebbero avverarsi…