Wonder Woman 1984/ Su Canale 5 il film con Chris Pine

Wonder Woman 1984, film di Canale 5 diretto da Patty Jenkins

Wonder Woman 1984 va in onda oggi, 15 gennaio, su Canale 5. Diretto da Patty Jenkins, che ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura, insieme a Geoff Johns e David Callaham, la pellicola del 2020, si basa sui famosi fumetti di DC Comics e vede nel ruolo della supereroina Gal Gadot. L’attrice ha interpretato Diana Spencer anche negli altri film del DC Extended Universe e nel sequel di Wonder Woman del 2017. Nel cast del film ci sono anche: Chris Pine, Kristen Wiig, Robin Wright, Pedro Pascal e Connie Nielsen.

Il montaggio di Wonder Woman 1984 è stato realizzato da Richard Pearson, mentre le musiche sono state dirette dal compositore tedesco Hans Zimmer. I costumi sono della gallese Lindy Hemming. Appuntamento con Wonder woman 1984 è su Canale 5 alle h.21.20. Wonder woman 1984 è il sequel dell’omonimo film uscito nel 2017. Candidato a diversi premi, come lo Screen Actors Guild Award o il Dorian Awards, ha vinto il Kids’ Choice Award, nella categoria Miglior film. Negli Usa il film è vietato ai minori di 13 anni non accompagnati per la presenza di alcune scene di violenza. Mentre nelle nazioni arabe e musulmane non è stato distribuito per il passato da soldatessa israeliana di Gal Gadot.

Wonder Woman 1984, la trama del film

Leggiamo la trama di Wonder Woman 1984. Nel 1984, Diana Spencer lavora a Washington la presso la Smithsonian Institution e allo stesso tempo svolge segretamente eroiche operazione come Wonder woman. Nel museo una geologa timida e poco attraente Barbara Ann Minerva, prova invida per Diana. Le due si ritrovano a lavorare insieme su alcune antichità rubate durante una rapina, sventata da Wonder woman e notano un oggetto: la pietra dei sogni, con un’iscrizione latina che indica che è in grado di esaudire i desideri di chi la possiede.

Diana mentre la studia pensa al suo defunto Steve Trevor, sperando che torni in vita, mentre Barbara desidera di diventare come la collega, e senza rendersene conto ne acquisisce i poteri. Intanto un uomo d’affari in fallimento Maxwell Lorenzano, si reca al museo con il pretesto di una donazione ma il suo obiettivo è quello di impossessarsi della pietra, per salvare la sua compagnia. A tal scopo durante un party, seduce Barbara e con l’inganno sottrae la pietra. Diana ritrova Steve Trevor in un altro uomo. Max con poteri acquisiti con la pietra diventa ricca e crea caos e distruzione a livello mondiale. Barbara, Diana e Steve scoprono che il manufatto era stato creato dal dio delle bugie e del male Dolos e che per neutralizzare i poteri è necessario un pedaggio, a meno che non si rinunci al desiderio o si distrugga la pietra.

