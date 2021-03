Wonder Woman/ Su Canale 5 il film con Gal Gadot (oggi, 11 marzo)

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede per la prima serata di oggi, giovedì 11 marzo, alle ore 21.40 la messa in onda del film “Wonder Woman”. Si tratta di una pellicola del 2017 prodotta negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Warner Bros Pictures in collaborazione con DC Entertainment e altre case cinematografiche. La regia è stata curata da Patty Jenkins, mentre il soggetto si basa sui celebri fumetti inventati da William M. Marston. Wonder Woman è stata la prima eroina femminile dell’universo DC Comics. La storia del film è stata ideata da Zack Snyder, Jason Fuchs e Allan Heinberg mentre al sceneggiatura è del solo Allan Heinberg. Il montaggio è stato realizzato da Martin Walsh con le musiche di Rupert Gregson Williams. La protagonista del film è Gal Gadot, al suo fianco: Chris Pine, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Robin Wright e Lucy Davis.

Wonder Woman, la trama del film

La storia di Wonder Woman, conosciuta sulla Terra come Diana Prince, si perde nella notte dei tempi. Nell’antichità il potente Zeus decise di creare gli uomini affinché rispettassero le sue leggi e soprattutto pregassero gli dei. Ma Ares, dio della guerra, instillò sentimenti negativi nell’umanità. Per rimediare alle azioni del figlio, Zeus creò le Amazzoni, donne capaci di combattere e vivere pacificamente, e le mandò a insegnare la pace e l’armonia agli uomini. Ares per vendetta uccise tutti gli dei, tranne il padre Zeus che lo sconfisse senza ucciderlo. Zeus, quindi, lascio alle Amazzoni, nascoste sull’isola di Themyscira, un’arma capace di uccidere Ares se e quando fosse mai tornato. Tempo dopo la piccola principessa Diana, figlia di Ippolita regina delle Amazzoni, sogna di diventare una guerriera e viene addestrata in gran segreto dalla zia Antiope. Diventata adulta, Diana assiste all’ammaraggio del capitano Steve Trevor su Themyscira. Interrogato dalle Amazzoni con il Lazo di Estia, che lo obblia a dire la verità, Steve rivela di essere una spia americana che deve portare a Londra i piani del gas mostarda, creato dalla dottoressa Isabel Maru per il generale tedesco Erich Ludendorff. Il racconto della Grande Guerra turba molte Amazzoni e Diana decide di lasciare l’isola delle Amazzoni, insieme a Steve, convinta che dietro la distruzione della guerra ci sia Ares.



© RIPRODUZIONE RISERVATA