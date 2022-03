Wonder Woman/ Su Italia 1 il film con Gal Gadot e Chris Pine

Wonder Woman, film di Italia 1 diretto da Patty Jenkins

Wonder Woman sarà trasmesso oggi, 8 marzo, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2017 e appartiene ai generi cine-comics, fantastico e avventura. Il regista di questo film risulta essere Patty Jenkins mentre la sceneggiatura è stata scritta da Allan Heinberg.

I 300 di Fort Canby/ Su Rete 4 il film con Richard Boone

All’interno del cast del film sono presenti davvero tanti attori famosi come Gal Gadot, Chris Pine, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Connie Nelsen, Robin Wright, Lucy Davis e Said Taghmanoui. Le musiche di questo film sono state composte dal compositore Rupert Gregson-Williams mentre la fotografia è stata curata da Matthew Jensen.

Delitto a Albi/ Su Rete 4 il film con Leonie Simaga e Helene Vincent

Wonder Woman, la trama del film: alla deriva dalle Amazzoni

In Wonder Woman Diana Prince è una donna che deriva dalle Amazzoni. Queste ultime erano un popolo di donne guerriere che entrò in conflitto con Zeus, il potente dio dei greci. Tuttavia, Zeus rispettò le Amazzoni e gli consentì di avere un luogo tutto per loro, protetto dal tempo e dallo spazio, l’isola di Themyscira. Qui le Amazzoni vivono in pace e si allenano per prevenire quelle che sono future guerre. Tuttavia, Diana è curiosa e non vuole limitarsi a essere una guerriera su quest’isola.

Anzi, vuole continuare a esplorare il mondo, perché sa che ci sono sofferenze e morte e lei può fare qualcosa per impedire che tutto ciò accada. Per questa ragione, Diana decide di lasciare Themyscira e scoprire il mondo moderno. Tuttavia, siamo nell’epoca della Seconda Guerra Mondiale. Per Diana tutto è una novità, anche i comportamenti con gli esseri umani. A poco a poco però, Diana diventerà consapevole del ruolo che può assumere come eroina, sfruttando i suoi poteri e ottenendo alcuni oggetti magici e incredibili. Diventerà Wonder Woman, un’eroina amata in tutto il mondo e venerata quasi come una dea.

Sette strade al tramonto/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy

Il video del trailer Wonder Woman





© RIPRODUZIONE RISERVATA