Wonder Woman/ Video, su Italia 1 il film con Chris Pine (oggi, 3 dicembre 2019)

Wonder Woman verrà trasmesso su Italia 1 alle ore 21.20 di oggi, 3 dicembre 2019. Questo film può essere considerato come un lungometraggio di fantascienza. Gli attori protagonisti sono Gal Gadot, Chris Pine, Danny Huston e David Thewlis. Il film in esame è stato proiettato nei cinema nell’anno 2017, inoltre la sua regista si chiama Patty Jenkins. Quest’ultima è anche una produttrice statunitense, la quale è nota per aver diretto altri film, come ad esempio la pellicola Monster del 2003. Le musiche di questa pellicola sono state create da Rupert Gregson-Williams. Questo musicista britannico è stato premiato agli European Film Awards, per aver scritto la colonna sonora del lungometraggio Hotel Rwanda. L’attrice Gal Gadot è celebre per aver interpretato il personaggio di Gisele Harabo nella saga di Fast and Furious.

Wonder Woman, la trama del film

In Wonder Woman, si parla di una leggenda antica, secondo cui Zeus creò le Amazzoni per insegnare all’umanità intera come vivere in pace e in armonia. A governare queste donne combattive, ma dall’indole estremamente pacifica, vi è la regina Ippolita. La sovrana ha diverse figlie, tra cui la principessa Diana. Quest’ultima vive con le sorelle e Ippolita su di un’isola paradisiaca, chiamata Themyscira. La bambina sogna di diventare una grande guerriera, ma i suoi desideri sono contrastati fortememente dalla madre. Diana quindi si fa addestrare segretamente dalla zia Antiope. Ormai adulta, la giovane un giorno assiste all’ammaraggio del capitano Steve Trevor e lo salva. Ad un certo punto, un gruppo di soldati tedeschi sbarca a Themyscira alla ricerca di Trevor e uccide parecchie Amazzoni, tra cui zia Antiope. Quest’ultima, prima di morire, dice alla nipote di continuare a seguire il destino delle Amazzoni e di provare ad uccidere il malavagio Ares. Ad un tratto, Diana incontra un certo Sir Patrick Morgan, che le confida di essere il vero Ares e le spiega che l’umanità è stata sempre cattiva e malvagia. Dopo la morte di Steve Trevor, che ad un certo punto si sacrifica per salvare tantissime persone, la Wonder Woman capisce che gli umani non solo solo egoisti, ma che hanno pure una indole buona e generosa. Diana, allora, elimina Ares e dopo l’uccisione del dio termina la Grande Guerra e viene firmato finalmente l’armistizio.

Il trailer di Wonder Woman





