WOODSTOCK, RITA RACCONTA/ Diretta e ospiti 25 giugno: Mario Biondi e Gualazzi

Woodstock- Rita racconta, questo è il titolo dello speciale che questa sera terrà compagnia al pubblico di Rai2. Sono passati 50 anni dalla storica tre giorni di Woodstock, la Fiera della Musica e delle Arti di New York che ha in qualche modo segnato un’epoca. Nel 1969, Rita Pavone era nel pieno del successo. Sarà per questo che se lo ricorda bene, e stasera lo racconta su Rai 2 in un documentario pensato da Carlo Freccero per celebrare quel periodo. La rassegna in questione è emblematica: su quel palco si esibirono, tra gli altri, anche Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Joan Baez, The Who, Creedence Clearwater Revival, Santana, Jefferson Airplane, Crosby, Stills e Nash & Young. Le loro esibizioni verranno riproposte e commentate da ospiti eccezionali: da Donovan, star degli anni 60, a Mario Biondi, Raphael Gualazzi, Karima. Ma la vera protagonista resta lei, Rita Pavone: “Sono felice che il direttore abbia pensato a me”, ha dichiarato a Repubblica, “vuol dire che ha capito il mio spirito”.

Woodstock – Rita racconta è un omaggio a quell’epocale concerto di cui verranno proposte le immagini più emozionanti e coinvolgenti, tre serate di musica, un evento storico che è diventato uno speciale che questa sera, proprio grazie a Rita Pavone, ripercorrerà la musica a il clima di quei giorni. Al fianco di Rita Pavone ci sarà la giovanissima band, i “Life in the Woods”, che le permetterà di “ricongiungersi” al suo grande amore per il rock e il blues proprio ricordando quegli anni in cui lei stessa era una ribelle in un’Italia ancora in bianco e nero e molto bigotta, i motivi che l’hanno portata via dal nostro Paese optando per gli Stati Uniti e l’Inghilterra dove vive nel 1969, incinta ma sempre attenta al movimento hippie, ai temi sociali e alle manifestazioni contro la guerra in Vietnam. Tutto questo sarà concentrato nello speciale in occasione dei 50 anni dallo storico evento.

Woodstock – Rita racconta andrà in onda questa sera, 25 giugno, su Rai2 con uno speciale che riporterà la Pavone su Rai2 a partire dalle 21.15 circa sia in diretta che in streaming nella sezione apposita del sito Rai raggiungibile cliccando qui. In due ore ripercorreremo tre giornate di musica con quella che può essere definita l’icona italiana di quella ribellione nonostante le polemiche di questi giorni. Sono molti quelli che non trovano giusta l’idea di puntare su Rita Pavone per questo evento, in molti sono convinti che lei non sia poi l’emblema di quel momento e di quella musica e lei stessa nei giorni scorsi ha risposto alle polemiche al grido di: “Quando qualcuno ti rompe i cabbasisi al solo scopo di avere un tweet in più…click…eh c’est fini” e pubblicando poi una lista di canzoni di successo a quell’epoca, questo basterà a spazzare via le polemiche? Ecco di seguito il tweet con la lista delle canzoni al top in quel momento:





