Woody Allen, concerto al Blue Note di Milano ma è polemica/ Il web “150 euro di biglietto e sembra un’anatra”

Woody Allen e il concerto a Milano

Non solo attore e registra, ma anche musicista. Woody Allen, oltre a quella per la recitazione, ha anche una vera passione per la musica che alimenta suonando con la New Orleans Jazz Band. In Italia per presentare alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 il suo ultimo film, Coup de chance, Allen è stato anche il protagonista di un concerto che la New Orleans Jazz Band ha tenuto presso il Blue Note di Milano. La pagina Instagram del locale ha così pubblicato non solo le foto, ma anche un video del live. Video che è stato preso d’assalto dagli utenti.

Sotto il filmato pubblicato dal profilo social del Blue Note, infatti, diversi utenti hanno criticato l’esibizione di Woody Allen che, a detta di chi ha partecipato, non sarebbe stata all’altezza del costo del biglietot.

Le proteste sui social per il concerto di Woody Allen

Dai commenti sotto il video dell’esibizione live di Woody Allen con la New Orleans Jazz Band, pare che non tutti abbiano apprezzato le doti musicali del regista. “Ero al concerto e sono stata una delle prime ad andarmene, il biglietto costava molto e sono delusa moltissimo, però sono contenta perché suono( il sassofono) meglio ma molto meglio io. Non conta l’età!!!!“, scrive una signora.

“Provaci ancora Woody”, ironizza un ragazzo. E ancora: “Premetto che lo adoro, è una persona eccezionale che ha influenzato tante generazioni, però è anche onesto dire che questo avviene solo perché si chiama Woody Allen”, scrive un utente sottolineando il costo del biglietto.

