World Digital Library, gratis biblioteca mondiale Unesco/ www.wdl.org subito in down

Per l’emergenza coronavirus divenuta sempre più una pandemia globale e mondiale, l’Unesco ha dato libero accesso da oggi alla “World Digital Library”: di fatto la biblioteca digitale più grande al mondo da oggi è gratis. «Sappiamo che molti di voi sono a casa e che le pareti sembrano sempre più opprimenti. E allora … scoprite la Biblioteca Digitale Mondiale: si può avere accesso gratuito a migliaia di libri, documenti e foto provenienti da tanti Paesi e culture», è il messaggio lanciato questa mattina dall’Unesco sui propri canali social con una rapidissima diffusione che ha portato, come purtroppo prevedibile, nelle prime ore di “libero accesso” il portale in down. Ma dalle prossime ore e per tutto il tempo in cui durerà l’emergenza coronavirus a livello globale (e qui i limiti non sono ovviamente ancora noti) sarà possibile consultare foto, libri, documenti e quant’altro provenienti da ben 193 Paesi nel mondo. Un modo utile e non “stupido” di vivere il concetto di “stare a casa” in questa difficile situazione globale.

LA BIBLIOTECA DIGITALE PIÙ GRANDE AL MONDO: COSA TROVARE

Dai testi antichi fino a quelli moderni, dai documenti storici del Novecento fino ad una quantità sterminata di libri disponibili: con la “World Digital Library” è possibile svolgere un autentico viaggio nel tempo (e nello spazio) in mezzo alle ere storiche che hanno segnato l’umanità in un momento in cui, drammaticamente, è lo stesso coronavirus a scrivere un capitolo in più della storia umana contemporanea. «Il progetto della World Digital Library è stato lanciato dal 2009, con gli scopi di promuovere la comprensione internazionale e interculturale, espandere il volume e la varietà dei contenuti culturali su Internet, fornire risorse per educatori, studiosi e un pubblico generale, sviluppare capacità nelle istituzioni partner per ridurre il divario digitale all’interno e tra i paesi», si legge nel portale andato in “down” in tempi rapidissimi. Ma cosa trovare nello specifico nella maxi biblioteca mondiale digitale? Dai libi ai giornali antichi e recenti, mappe, fotografie, film storici e registrazioni sonore di grandi discorsi o momenti del recente passato. Come ben spiega Exibart, il database della WDL può essere sfogliato per luogo, data, argomento, tipo di supporto, lingua e istituzione contribuente. Sono disponibili fino a 7 lingue e vengono raccolti contenuti e “gioielli” da tutte le massime biblioteche presenti al mondo. Con la speranza che la permanenza in quarantena non “costringa” a leggersi tutti i 20mila documenti presenti nella biblioteca, eccovi qui sotto il collegamento diretto al portale mondiale.

We know many of you are home and the walls are closing in. So… get to know the World Digital Library: free access to thousands of books, documents & photos from all countries and cultures. Check it out here ➡️https://t.co/ePhdnUwfva#QuarantineLife #StaySafe #COVID19 pic.twitter.com/P5xZJ5PXUm — UNESCO (@UNESCO) March 16, 2020





