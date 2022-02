World Nutella Day, oggi 5 febbraio 2022/ Sui social si celebra la crema spalmabile

Oggi, 5 febbraio 2022, è il World Nutella Day, la giornata che celebra la mitica crema spalmabile a firma Ferrero. L’evento è stato creato 15 anni fa, il 5 febbraio del 2007, dalla blogger americana Sara Rosso, grande fan ovviamente di Nutella. “Amava a tal punto Nutella – si legge sul sito ufficiale di Ferrero – da pensare che meritasse una giornata di festa… Un’idea che ai fan di Nutella è piaciuta moltissimo!”. Infatti sono stati numerosi coloro che hanno accolto l’iniziativa di Sara Rosso ed hanno iniziato a celebrare il mitico dolce, condividendo sul web, il 5 febbraio, un sacco di immagini, idee e soprattutto ricette con a base la Nutella.

Grazie ai social il World Nutella Day è divenuto un fenomeno mondiale, e la svolta si è avuta pochi anni fa: “Nel 2015 – si legge ancora sul sito di Ferrero – Sara ha trasferito il World Nutella Day a Ferrero per aiutare questa festa a vivere e crescere negli anni a venire. Da quel momento in poi, ogni anno cerchiamo qualcuno con lo stesso amore di Sara per ispirare i festeggiamenti dei fan durante World Nutella Day”.

WORLD NUTELLA DAY OGGI 5 FEBBRAIO 2022: ALCUNI ESEMPI DI RICETTE CON LA MITICA CREMA

Lo stesso portale web propone alcune ricette per celebrare al mondo questa giornata interamente dedicata alla crema spalmabile più buona che ci sia, come ad esempio i pancakes giapponesi, ma anche pancake senza glutine al mirtillo, e ancora, dorataki con Nutella, cruffin e fior di brioche, quadrotti al cioccolato e yogurtelle.

Insomma, ci si può sbizzarrire in tutti i modi, basta che il dolce sia realizzato con la Nutella: “Ti bastano la tua crema preferita – fa sapere ancora il sito ufficiale di Nutella – un’attività divertente e le persone che ami. Il risultato lo chiamiamo Smile Combo: la tripletta perfetta a base di Nutella che ti farà sorridere e godere al meglio questo giorno speciale. Prendi ispirazione dalle nostre ricette qui sotto e divertiti creando il tuo Smile Combo”. Se anche voi volete celebrare il World Nutella Day, realizzate il vostro dolce preferito e ricordate di pubblicarlo sui social con l’hashtag #worldnutelladay.

