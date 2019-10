World War Z/ Video, su Italia 1 il film con Brad Pitt (oggi, 20 ottobre 2019)

World War Z va in onda oggi, domenica 20 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2013 dalla Paramount Pictures in collaborazione con altre case cinematografiche e che ha visto alla regia Marc Forster con soggetto tratto dal romanzo di Max Brooks scritto nel 2006 mentre la sceneggiatura è stata rivista da Damon Lindelof, Drew Goddard e Matthew Michael Carnahan. Il montaggio di questo film è stato eseguito da Rogert Barton, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Ben Seresin e le musiche della colonna sonora sono state composte da Marco Beltrami. Nel cast figurano grandi nomi dell’ Universo cinematografico di Hollywood come Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz, James Badge Dale, David Morse e David Andrews.

World War Z, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di World War Z. Nella città di Philadelphia ben presto la quotidianità di Jerry nella propria famiglia nonché di tutti i vari cittadini viene messa irrimediabilmente a rischio per via della proliferazione di un’incredibile infezione che rischia di spazzare per sempre dalla faccia della Terra gli esseri umani. Infatti un incredibile virus trasforma gli esseri umani in veri e propri zombie dotati di una forza erculea e soprattutto di una certa aggressività. Il virus si propaga per contatto fisica ed in particolar modo con lo zombie che va a mordere in qualsiasi parte del corpo gli altri uomini che a loro volta immediatamente diventano degli zombie. Una situazione straordinaria e veramente pericolosa che Jerry riuscirà ad arginare proteggendo la propria famiglia grazie alla conoscenza di un importante uomo politico che gli invierà un elicottero che porterà in salvo tutti. Per contraccambiare questo importante aiuto Jerry dovrà mettersi al servizio del governo degli Stati Uniti ed in particolar modo con un geniale virologo dovrà occuparsi dell’investigazione per scoprire come il virus si è arrivato sulla Terra e soprattutto in che modo sia possibile bloccarne il contagio. Facendo leva su risorse veramente limitate i due porteranno avanti questa importante investigazione arrivando a scoprire che l’unico modo per uccidere gli Zombie sia quello di sparargli alla testa oppure di colpirli fortemente in quella zona per arrecare loro una trauma cranico. Le investigazioni porteranno ad una incredibile realtà che molti avevano da tempo colpevolmente dimenticato e che soprattutto vedrai i due eroi dover battagliare contro forze al di là della conoscenza umana peraltro innescate dagli stessi uomini.

