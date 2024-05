World’s 101 best steak restaurants/ Ecco i migliori locali al mondo dove si mangia carne: 7 quelli italiani

E’ stata pubblicata la “World’s 101 best steak restaurants”, ovvero, l’elenco dei 101 migliori ristoranti al mondo dove si mangia la carne. Presente, ovviamente, anche l’Italia, con ben sette locali che si distinguono per la loro eccezionalità nelle materie prime e nelle cotture: ma quali sono? Scopriamoli assieme.

Erewhon, il supermercato di lusso che spopola a L.A./ Prezzi folli e clientela vip: fino a 19 € per un pesto

Prima di vedere quali sono stati i migliori ristoranti di carne in assoluto, vediamo l’elenco degli italiani presenti, a cominciare da I Due Ceppi a Saturnia, in provincia di Grosseto, locale che si è posizionato più in alto fra i nostrani presenti nella classifica. Spazio a Regina Bistecca al Duomo, situato in quel di Firenze, ma anche a La Braseria di Osio Sotto, in provincia di Bergamo. Troviamo anche Bifrò a Torino, e Trattoria dell’Oste a Firenze. Infine due ristoranti meneghini, leggasi Asina Luna di Peschiera Borromeo e Varrone di Milano città.

Milano, pane a 9 euro al kg da Ambrogia/ Polemica sul web: “Nel prodotto vendiamo lo storytelling”

WORLD’S 101 BEST STEAK RESTAURANTS: VINCE ANCORA LUI…

A decretare la classifica dei 101 migliori ristoranti dove si mangiano le migliori bistecche al mondo è, come scrive il Corriere della Sera attraverso Cook, Upper Cut Media House, una società londinese. Ma qual è stato il miglior ristorante di carne in assoluto? Per il secondo anno di fila lo scettro è stato dato a Parrilla Don Julio, ristorante che si trova in quel di Buenos Aires, capitale dell’Argentina, nazione considerata storicamente il “cuore delle bistecche” e in generale simbolo di carne di altissima qualità.

I 5 alimenti più salutari al mondo/ Lo studio “Tre sono tipici della Dieta Mediterranea, ecco quali sono”

Il locale è stato premiato per la sua capacità nell’offrire un’autentica cucina argentina di livello assoluto. C’è un pizzico di Italia nel Parrilla Don Julio visto che l’executive chef è Guido Tassi, argentino di nascita ma di origini piemontesi (altra patria della bistecca). Nel locale si può mangiare la migliore carne di manzo Aberdeen Angus e Hereford, tra l’altro proveniente da programmi di allevamento sostenibile.

WORLD’S 101 BEST STEAK RESTAURANTS: LA SECONDA E LA TERZA POSIZIONE

In seconda posizione spazio al primo ristorante europeo in classifica, leggasi il Bodega El Capricho, a Jiménez de Jamuz (León), in Spagna, che di conseguenza è considerato il miglior locale dove si mangiano bistecche del Vecchio Continente. Si tratta di un ristorante rustico che è immerso nella campagna spagnola dove si servono alcune delle migliori carne bovine del mondo, e dove si può mangiare direttamente “dalla fattoria alla tavola”.

Il proprietario è José Gordon, ritenuto un vero e proprio visionario per la sua grande esperienza nel campo della carne e la sua passione per i buoi e le pratiche agricole sostenibili. Il capo chef è invece Diego Zarate, in grado di cucinare al meglio i prodotti di altissima qualità che passano dalla sua cucina. Infine per il terzo posto voliamo in Australia e precisamente al Margaret a Double Bay di Sydney, luogo di “ristorazione eccezionale”, lo definisce il portale di World’s 101 best steak restaurants, tra l’altro locale emergente. Un ristorante raffinato ed elegante che offre un menù geniale dove le bistecche provengono dai migliori produttori nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA