WrestleMania Backlash/ Wrestling WWE, info streaming video tv: Cesaro vs Roman Reigns

Il wrestling WWE punta ad offrire grande spettacolo con WrestleMania Backlash nella notte italiana tra domenica 16 e lunedì 17 maggio. Presso il Yuengling Center di Tampa, in Florida, dove verrà allestito il Thunderdome virtuale a causa della pandemia di COVID-19 ancora diffusa in tutto il mondo, l’evento giunto ormai alla sua sedicesima edizione è stato rinominato per l’occasione al fine di sottolineare quanto questo ppv sia strettamente legato ai fatti avvenuti nello Showcase degli Immortali svoltosi lo scorso mese. La card completa vede sei incontri in programma e dei quali ben cinque vedranno un titolo in palio, come ad esempio le sfide femminili tra Bianca Belair e Bayley oppure il triple threat match che vedrà protagoniste la campionessa Rhea Ripley contro Asuka e Charlotte Flair.

DIRETTA/ Parma Sassuolo (risultato 0-0) video streaming tv: Berardi calcia a lato!

Il veterano Rey Mysterio potrebbe inoltre scrivere una nuova pagina nella storia di questa disciplina se riuscirà a strappare le cinture di coppia di Smackdown di Robert Roode e Dolph Ziggler insieme con suo figlio Dominik e Damian Priest è determinato a suonarle a The Miz in un lumberjack match. Decisamente incerto infine l’esito dello scontro a tre fra Bobby Lashley, Drew McIntyre e Braun Strowman per il WWE Championship mentre Cesaro avrà la possibilità di strappare la cintura di campione universale dalle grinfie di Roman Reigns.

“Festa Inter, no aumento contagi Milano”/ Cislaghi (epidemiologo): “rischi al chiuso”

WRESTLEMANIA BACKLASH: INFO STREAMING VIDEO E TV

L’evento pay-per-view WrestleMania Backlash andrà in onda in diretta dalle ore 01:00 italiane nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 maggio acquistando l’evento, come di consueto, tramite il servizio in streaming WWE Network, la piattaforma ufficiale della compagnia di Stamford. Attraverso gli account Twitter, Youtube, Twitch e Facebook della WWE, come sempre prima dell’evento vero e proprio dalle ore 00.00 italiane, dovrebbe inoltre essere trasmesso il Kickoff, della durata di un’ora, con i pronostici offerti da diversi ospiti ed anche uno o due match in programma per la card finale.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Il Taranto allunga, il Gelbison Cilento spera ancora!

Il ppv non sarà quindi più visibile ed acquistabile su Sky come accaduto fino all’ultimo Backlash 2020 visto il passaggio di Raw, Smackdown ed anche NXT nelle mani di Dplay Plus, il servizio on demand del gruppo Discovery che ripropone le puntate dei vari brand in chiaro in differita su Dmax.

RIPLEY E BELAIR DIFENDONO LE LORO CINTURE

La doppia serata di Wrestlemania 37 ci ha regalato due nuove campionesse femminili quando Bianca Belair e Rhea Ripley hanno sconfitto rispettivamente Sasha Banks ed Asuka ed in quel di Backlash saranno chiamate a difendere le loro corone. La Smackdown Women’s champion Bianca Belair dovrà affrontare l’acerrima rivale Bayley, contro cui si era scontrata per diversi mesi sin dal suo arrivo da NXT. Rimasta scottata per non aver avuto un match nel pay-per-view più importante della WWE ad aprile, la Bayley è determinata a concludere il regno della nemica così da conquistare la cintura del brand blu per la terza volta nella sua carriera provando inoltre, a suo giudizio, lo scarso valore di Bianca, che non ha invece alcuna intenzione di scendere dal trono tanto presto. Discorso simile anche per Rhea Ripley, che rischia invece di perdere il RAW Women’s Championship pur non venendo nemmeno schienata a causa del triple threat match indetto dalla dirigente Sonya Deville. In maniera analoga a quanto accaduto alla Bayley, Charlotte Flair è riuscita ad ottenere un’altra chance titolata inserendosi nel duello mai concluso tra l’australiana ed Asuka, alquanto indispettite da questa decisione aziendale. Un doppio ostacolo quindi davvero difficile da sormontare per la ventiquattrenne Ripely ma non impossibile per un’atleta come lei.

I MYSTERIO PER LA STORIA ED IL LUMBERJACK MATCH

Nella notte di WrestleMania Backlash il lottatore messicano Rey Mysterio potrebbe scrivere una nuova importante pagina del wrestling WWE. L’atleta mascherato sogna infatti di diventare campione di coppia insieme con suo figlio Dominik se riusciranno a battere i Dirty Dawgs di Robert Roode e Doplh Ziggler aggiudicandosi lo Smackdown Tag Team Championship. Reduce dalla faida con Buddy Murphy e Seth Rollins, negli ultimi mesi Dominik ha proseguito il suo allenamento e la chance di diventare campione con suo padre è un’opportunità da non lasciarsi scappare specialmente se si pensa al fatto che Rey sembrava vicino al ritiro nel 2020. Questo risultato sarebbe davvero suggestivo per tutti gli appassionati ma Roode e Ziggler faranno valere tutta la loro esperienza per difendere i loro titoli. Tornando invece allo Showcase degli Immortali, ecco la battaglia che vedrà Damien Priest e The Miz incrociarsi sul ring ancora una volta in un lumberjack match. Grande protagonista con Bad Bunny a Wrestlemania 37, il portoricano Priest è stufo delle chiacchiere dell’A-lister e di John Morrison e questa sarà dunque l’occasione per metterli in maniera definitiva.

IN PALIO LO UNIVERSAL ED IL WWE CHAMPIONSHIP

Il main event di Backlash sarà quasi sicuramente una delle due sfide per lo Universal o per il WWE Championship, quando andranno in scena delle vere e proprie guerre se si pensa all’astio fra i partecipanti. Il campione universale Roman Reigns, accompagnato come sempre dal consigliere speciale Paul Heyman, sarà chiamato ad affrontare Cesaro così da prolungare la sua dittatura in quel di Smackdown. Il cyborg svizzero, supportato da Daniel Bryan, ha recentemente dimostrato di non temere in alcun modo il capo tribù attaccandolo senza remore a più riprese ed ora ha finalmente la grande opportunità di conquistare uno dei titoli principali della compagnia di Stamford benchè Reigns si sia mostrato imbattibile dal suo cambio di gimmick. Un vero e proprio scontro tra titani potrebbe infine essere la descrizione migliore per definire il triple threat match in cui Bobby Lashley, accompagnato dall’altro membro dell’Hurt Business MVP, dovrà difendere la cintura WWE contro Drew McIntyre e Braun Strowman. Il pericolo di essere spodestato è davvero elevato per l’onnipotente, che potrebbe essere sconfitto pur non venendo nemmeno schienato, oltre al fatto che sia il corazziere scozzese che il gigante che cammina tra gli uomini sono parsi molto più che carichi e concentrati nel loro obiettivo di diventare campioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA