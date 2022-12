Wrestling, Mandy Rose licenziata dalla WWE/ Contenuti troppo espliciti su FanTime?

Il mondo del wrestling e della WWE è sconvolto in queste ore dalla notizia del licenziamento di Mandy Rose, una delle lottatrici senza dubbio più rappresentative dell’intero roster del wrestling americano. Come si legge su alcuni siti specializzati, a cominciare da Tuttowrestling, la notizia del licenziamento è giunta dopo che Mandy Rose ha perso il titolo di NXT Women’s Champion, di conseguenza trattasi di una doppia doccia gelata per la stessa lottatrice a stelle e strisce.

Secondo quanto riportato da Sean Ross Sapp, giornalista esperto del mondo del wrestling, nonché il primo a fare lo scoop su Fightful Select, pare che i motivi che avrebbero portato la WWE a licenziare Mandy Rose non siano proprio chiari, ma i dirigenti si sarebbero trovati “in una situazione difficile” a seguito di alcuni contenuti che la stessa wrestler avrebbe postato online e definiti al di fuori dei parametri del contratto sottoscritto con la WWE. Non è da escludere che il licenziamento sia collegabile a quanto avvenuto ad agosto di quest’anno, quando Mandy Rose ha aperto una pagina su FanTime, un social simile a OnlyFans, e che permette di pubblicare dei contenuti che vengono poi pagati dai propri fan.

MANDY ROSE LICENZIATA, LA REAZIONE DI ALCUNE COLLEGHE

Si tratta di una piattaforma molto popolare negli Stati Uniti, non ancora in Italia, e quindi molto utilizzata anche da vip e personaggi sportivi. Pare che i contenuti pubblicati da Mandy Rose su FanTime, come riporta TuttoWrestling, siano divenuti sempre più spinti e piccanti nel corso delle settimane, arrivando fino all’esplicito, e ciò avrebbe spinto la WWE a dover rompere il contratto con la propria lottatrice.

Diverse le reazioni alla notizia giunte in queste ore, a cominciare da quella di Jacy Jayne, altra wrestler WWE, cheha postato dei cuoricini spezzati su Twitter. Anche Paige ha voluto esprimere la propria solidarietà a Mandy Rose, scrivendo di volerle bene. Infine il messaggio di Soraya: “Ti amo sorella”.

