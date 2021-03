Wrongonyou, con “Lezioni di volo”/ Sanremo Giovani 2021: per il web è già vincitore..

Wrongonyou nuovo vincitore Sanremo Giovani 2021?

Wrongonyou con il brano “Lezioni di volo” è uno dei quattro finalisti di Sanremo Giovani 2021, che questa sera si esibiranno sul palco del Teatro Ariston per scoprire il nome del vincitore. Marco Zitelli, vero nome del cantante, si è esibito in occasione della seconda serata della kermesse canora e ha conquistato, insieme a Davide Shorty, il pass per la finale di venerdì. Eliminati, invece, i Dellai con “Iosonoluca” e Greta Zuccoli con “Ogni cosa sa di te”. A decidere il risultato è stata la combinazione di televoto (34%), giuria Demoscopica (33%), Sala Stampa (33%). Wrongonyou si è presentato sul palco dell’Ariston con un cappellino nero, orecchini, bomber nero ricamato, camicia bianca e cravatta nera.

Con al collo la sua chitarra si è fatto accompagnare dall’orchestra del Festival di Sanremo 2021, incantando il pubblico da casa. Tantissimi i commenti di apprezzamento sui social: “E il vincitore delle nuove proposte è Wrongonyou. Sicuro”, “Comunque Wrongonyou a me è piaciuto più di tutti!” e “Wrongonyou vinci ti prego. Una delle canzoni più belle, big compresi”, sono alcuni dei messaggi apparsi su Twitter dopo l’esibizione del cantante romano.

Wrongonyou con “Lezioni di volo” approda in finale

Intervistato da Roma Today, Wrongonyou ha rivelato come è nata la canzone “Lezioni di volo” in concorso a Sanremo Giovani 2021: “La canzone l’ho scritta nel primo lockdown e per me rappresenta la libertà artistica e generale di vita. Mi sono reso conto di essermi limitato, spesso, nel tempo a livello di libertà, con elucubrazioni mentali, dunque diciamo che questo brano rappresenta un riscatto, vuole essere un modo per sconfiggere la paura di sentirsi liberi. È una linea sottile tra egoismo e amor proprio”.

Il prossimo 12 marzo uscirà il suo disco “Sono io“, in cui parla spesso di Roma: “Faccio anche una battuta sulle buche, dico: “C’ho certe buche nel cuore che solo Roma ci si affezionerebbe”. Nella prima parte della mia carriera, nei brani in cui parlavo di natura, di boschi, ad ispirarmi sono stati proprio i Castelli Romani, il Lazio. Ad esempio c’è un brano “The Lake” che parla del lago di Castel Gandolfo”, ha aggiunto, rivelando un forte attaccamento per i suoi luoghi d’origine.

