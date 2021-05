Wrongonyou/ Il nuovo singolo “Solow” al Concertone Primo Maggio 2021

Anche il giovane artista Wrongonyou si esibirà in occasione del Concerto del Primo Maggio 2021 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Wrongonyou, al secolo Marco Zitelli, ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte con la canzone “Lezioni di volo”, conquistando il Premio della Critica “Mia Martini” e il premio RTL 102.5. Scritta e prodotta assieme ad Adel Al Kassem e Riccardo Scirè durante il lockdown, “Lezioni di volo” racconta un periodo di crescita dell’artista di Grottaferrata: “È una di quelle canzoni arrivate al momento giusto e che funzionano da terapia: serve a ricordare quanto sia importante non avere paura di sentirsi liberi e di lanciarsi, magari appoggiandosi ad un’altra persona”, ha spiegato a FanPage nei giorni della kermesse musicale.

Wrongonyou: il nuovo disco e il tour

Il 30 aprile è uscito “Solow” il nuovo singolo di Wrongonyou, che si aggiunge alla tracklist di “Sono io”, l’ultimo album di inediti dell’artista. Il brano, prodotto da Riccardo Scirè, nonostante la melodia spensierata affronta il tema della solitudine. “Solow (così giù), potrebbe sembrare apparentemente una canzone divertente ma in realtà non lo è. Questo brano tratta di quanto sia importante stare bene prima con se stessi e poi con gli altri”, ha spiegato Marco Zitelli. A volte, pur di non stare soli, ci si affida alle persone sbagliate, senza riconoscere il proprio valore: “Le persone danno per scontate noi “persone sensibili”, ma noi non diamo per scontato il prossimo: questo è quello che intendo nel verso “mi chiudi il telefono in faccia, perché sai che richiamerò”…”, ha aggiunto. A novembre 2021 inizierà il nuovo tour di Wrongonyou.

