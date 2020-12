Wrongonyou, Lezioni di Volo/ Chi è? Il finalista di Sanremo Giovani sogna l’Ariston..

Wrongonyou, chi è il cantautore romano di Lezioni di Volo?

E’ stato proprio al suo singolo Lezio di Volo che il cantautore Wrongonyou ha avuto accesso alla finale di Sanremo Giovani e adesso sogna il palco del Teatro Ariston. Marco Zitelli, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Wrongonyou, è un cantautore romano che ha staccato il biglietto d’accesso alla finalissima della sezione giovani in onda proprio questa sera su Rai1 in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Classe 1990, Wrongonyou non è alle sue prime armi con la musica e con i palcoscenici importanti, anzi. Il suo primo amore è stata la chitarra ed è con lei che ha iniziato la sua avventura in una band in Georgia, viene notato da un professore di Oxford che lo invita all’Università per registrare e pubblica così la sua prima demo intitolata Hands. Nel 2017 si è esibito sul palco di Propaganda Live e nel 2017 ha composto la colonna sonora del film Il Premio in cui ha poi anche recitato.

Wrongonyou dai concerti di Mika alla finale di Sanremo Giovani 2020

La sua canzone ha ricevuto una candidatura ai Nastri d’Argento nel 2018 e quello stesso anno si lancia in una tournée che lo porta in lungo in largo in Italia e in varie parti d’Europa ospite in concerti e Festival internazionali fino a quando, proprio agli inizi di quest’anno, ha aperto cinque date del Revelation tour di Mika. La pandemia lo ha poi fermato e costretto a mettere radici e fermarsi ma questo non lo ha di certo buttato giù, anzi ad ottobre è stato selezionato per AmaSanremo con il brano Lezioni di Volo che adesso è approdato alla finalissima di Sanremo Giovani 2020. Lui stesso ha ammesso di non aver scritto questa canzone pensando al Festival ma quando poi si è presentata l’occasione ha messo subito insieme le due cose anche se fino alla fine Lezio di Volo è stato in ballottaggio con un altro singolo, Vertigini, che finirà proprio nel prossimo album. L’approccio alla gara? Semplice e tranquillo, non è l’inizio o la fine di tutto ma solo un momento di passaggio, questo è certo.



