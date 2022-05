Wrs, Romania: chi è? Eurovision 2022/ Llamame, significato canzone e curiosità

WRS sarà all’Eurovision 2022 per contendersi la vittoria per conto della Romania con il brano Llamame. In riferimento al brano Llamame, è possibile dire che sia ricco di significati interpretabili in maniera discretamente soggettiva. Si tratta principalmente di un canto dedicato all’amore, alle sofferenze e agli ostacoli che spesso una relazione può incontrare anche per influenze provenienti dall’esterno. L’artista chiede quasi aiuto alla persona amata, chiede conforto e presenza per soddisfare non solo il proprio bisogno sentimentale ma soprattutto per evadere, per sfuggire sia fisicamente che mentalmente ad una condizione quasi di segretezza. Più volte infatti nel corso del brano si fa riferimento a qualcosa di segreto, di celato, ma da conservare con cura e passione.

Il cantautore WRS è un uomo dai mille talenti. Il beatmaker di Buzău, che vedremo all’Eurovision 2022, ha iniziato la sua carriera artistica come ballerino esibendosi sul palco con icone pop rumene come Inna e venendo assunta come ballerina house sia per Romania’s Got Talent che per The Voice of Romania. Nel 2015 è entrato a far parte della boyband SHOT per un breve periodo, prima di trasferirsi a Londra per affinare il suo mestiere di cantautore e attore solista. In totale, l’artista rumeno ha pubblicato 10 singoli, 3 collaborazioni e sta attualmente lavorando al suo prossimo EP di debutto, Mandala. Di recente l’artista Rumeno ha dichiarato di vedere questa occasione non come un punto di arrivo ma come un nuovo inizio; la sua carriera non è particolarmente longeva per cui ritiene che il percorso artistico che lo riguarda può solo avere nuovi stimoli e svolte creative grazie a questa occasione.

Il video di Llamame di Wrs, Eurovision 2022

