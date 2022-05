WRS Romania, Eurovision 2022/ “Llámame”: boom social, ma i critici: “Dance dozzinale”

Ci sarà anche WRS, moniker dietro cui si nasconde l’artista rumeno Andrei Ionuț Ursu, nella puntata finale dell’edizione 2022 dell’Eurovision 2022: e l’approdo nella finalissima che ci apprestiamo a vedere del 29enne cantante e ballerino non era del tutto scontata dal momento che il suo brano “Llamame”, per quanto irresistibile e come direbbe qualcuno decisamente “catchy” non era certo nel novero dei favoriti per arrivare alla serata di sabato. Ma cosa vuol dire la canzone scritta da WRS è come sta performando sulle piattaforme di streaming musicale?

Innanzitutto, per la Romania si tratta di un grande traguardo dal momento che è la prima volta dal 2017 che un brano che rappresenta Bucarest e dintorni raggiunte l’obbiettivo di qualificarsi per la serata finale dopo che ad esempio l’anno scorso l’impresa non era riuscita a Roxen. Non solo: col suo ritornello spagnolo, come si confà a tutti quei brani che ambiscono a essere un tormentone estivo, “Llamame” si candida proprio a essere una delle canzoni più cantate, pardon, ballate della stagione che sta per comincia.

WRS, FINALISTA PER LA ROMANIA A EUROVISION 2022 CON “LLAMAME”

E ascoltando il martellante “ciao mio tesoro-ro-ro, ciao mio tesoro-ro-ro, chiamami, chiamami”, oltre che spulciando tra le reazioni dei social dell’altra sera, non si fa fatica a comprendere come mai WRS stia spopolando e, se la vittoria finale pare effettivamente difficile, quantomeno potrebbe piazzarsi ai primi posti della classifica dell’Eurovision 2022. Infatti nel corso della seconda semifinale, “Llamame” da una parte ha entusiasmato il pubblico presente e, come detto, molti utenti sui social mentre ha ricevuto a dire il vero pagelle meno lusinghiere da parte degli addetti ai lavori…

“La Romania si traveste da Spagna” hanno scritto ad esempio Andrea Laffranchi e Renato Franco su ‘Repubblica’, dando al brano di WRS solo un tre e motivandolo col fatto che, a parte l’appiattimento su un sound molto esterofilo, “sotto la camicia da flamenco non c’è niente”. A confermare l’impressione anche il giudizio tranchant di un magazine specializzato quale è Rolling Stone Italia che parla di una “versione dozzinale” del classico brano dance e rivolgendo la propria attenzione agli altri finalisti. Il ballerino e beatmaker rumeno riuscirà a smentire tutti e piazzare ancora una sorpresa questa sera?













