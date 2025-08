WTA Cincinnati, sorteggio tabellone femminile: agli ottavi Jasmine potrebbe affrontare la sua bestia nera Elina Svitolina (6 agosto 2025)

WTA CINCINNATI, SORTEGGIO TABELLONE FEMMINILE: GLI OTTAVI E QUARTI TEORICI

È stato reso noto il sorteggio del tabellone femminile WTA Cincinnati. La nostra Jasmine Paolini potrebbe affrontare agli ottavi di finale Elina Svitolina contro cui non ha mai vinto nei due precedenti, entrambi quest’anno, prima agli Australian Open e poi al Roland Garros.

Ai quarti invece potrebbe esserci la sfida con Coco Gauff, testa di serie numero due, e Daria Kasatkina. Dai tabelloni teorici si nota uno sfortunato sorteggio per Aryna Sabalenka: la numero uno al mondo, tenendo conto dei seeding, dovrebbe affrontare dagli ottavi in poi Samsonova, Keys, Swiatek e naturalmente Gauff.

Facendo una panoramica generale sui possibili ottavi, oltre a Sabalenka-Samsonova e Paolini-Svitolina, le probabili sfide sono rappresentate da Rybakina-Keys, Swiatek-Shnaider, Alexandrova-Anisimova, Navarro-Muchova, Tauson-Pegula e Gauff-Kasatkina.

WTA CINCINNATI, SORTEGGIO TABELLONE FEMMINILE: SOLO DUE ITALIANE IN CORSA

Al WTA Cincinnati non ci sarà una grande rappresentanza italiana. Infatti le uniche che prenderanno parte a questo torneo saranno Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti che accederanno direttamente nel tabellone principale.

Avevamo altre due protagoniste direttamente dalle qualificazioni, ma entrambe sono uscite quest’oggi (martedì 5 agosto 2025). Elisabetta Cocciaretto ha perso 6-4 6-4 contro l’australiana Priscila Hon mentre Martina Trevisan è uscita sconfitta con l’argentina Solana Sierra (risultato 6-3 6-4).

Per entrambe si tratta precisamente del primo turno di qualificazioni dunque, nel caso avessero vinto le rispettive partite, avrebbero preso parte al secondo e ultimo turno prima di accendere eventualmente nel tabellone delle migliori, dove ricordiamo ci saranno Paolini e Bronzetti.

WTA CINCINNATI, SORTEGGIO TABELLONE FEMMINILE: TRE ASSENZE TRA LE TOP 10

Come purtroppo può capitare in un calendario così denso, anche il WTA Cincinnati conta assenze pesanti. Ad esempio la numero sei al mondo Qinwen Zheng si è recentemente sottoposta ad un intervento in artroscopia al gomito destro e dunque non si sarà per un periodo non definito di tempo.

Problemi fisici anche per Mirra Andreeva, quinta nel ranking, che purtroppo ha dovuto anche lei dare forfait dopo i quarti di finale del 2024. Non ci sarà nemmeno Paula Badosa, numero nove al mondo che però soffre di un lesione allo psoas, muscolo che si trova zona lombare.

La spagnola, ex numero 2 al mondo fino a tre anni fa, ha sempre avuto guai fisici in carriera ma era riuscita a risalire la china nell’ultimo periodo, passando dal 140esimo posto di maggio 2024 all’attuale nono posto, in virtù soprattutto del successo al Washington Open 2024. Con questo infortunio e ritiro dal torneo, perderà nuovamente la top 10.

WTA CINCINNATI, SORTEGGIO TABELLONE FEMMINILE: LA STAGIONE VOLGE AL TERMINE

C’è tanta attesa per il WTA Cincinnati, il torneo WTA 1000 che si disputa prima degli US Open, il quarto Slam della stagione nonché l’ultimo. Archiviato lo Slam sul cemento di New York, ci saranno solo più tre WTA 500 (Guadalajara, Seul, Ningbo e Tokyo) e due WTA 1000 (Pechino e Wuhan).

Dopodiché ancora un mix di WTA 250 che chiuderanno la stagione con l’ultimo appuntamento destinato alle WTA Finals a Riyadh, il torneo che vedrà all’opera le migliori otto tenniste del mondo secondo la race del ranking WTA.

Dunque, oltre al prestigio a livello economico di montepremi e di punti da difendere o incrementare, parliamo pur sempre di una delle ultime possibilità per chiudere nel miglior modo possibile la stagione tennistica nel circuito femminile.

WTA CINCINNATI, SORTEGGIO TABELLONE FEMMINILE: L’ALBO D’ORO

Il WTA Cincinnati ha una lista di vincitrici di tutto rispetto, a partire dall’attuale numero uno del ranking Aryna Sabalenka campionessa in carica del torneo. Prima di lei hanno trionfato tenniste del calibro di Coco Gauff, Caroline Garcia, Asheligh Barty, Vktoryja Azarenka (2 volte), Garbine Muguruza, Serena Williams, Li Na e Marija Sharapova.

Fin qui nessuna italiana ha mai vinto il torneo, anche se Flavia Pennetta è andata vicina nel 2009 quando da testa di serie numero 14 è arrivata fino alle semifinali eliminando Ayumi Morita, Agnes Szavay, Venus Williams e Daniela Hantuchova, arrendendosi soltanto in semifinale a Dinara Safina.

All’epoca Safina era la numero uno al mondo e questo non può che accrescere il risultato raggiunto da Pennetta. Ancora oggi, il traguardo della tennista brindisina nel 2009 rimane il miglior piazzamento a Cincinnati per un’azzurra.