Wwdc 2019, tutte le novità di Apple/ iOS 13: TvOS, WatchOS 6 e il Mac Pro

Il Wwdc 2019 si è svolto al San Jose Convention Center in California, dove sono state presentate tutte le novità legate al mondo Apple. Presente era il Ceo dell’azienda Tim Cook che ha parlato sul palcoscenico, spiegando agli sviluppatori tutte le ultime strategie di una delle aziende più potenti del mondo. Tra le grandi novità c’è di sicuro l‘Apple TV+ che mostra delle interessanti migliorie e che da poco ha lanciato il trailer della serie tv sulla Nasa All Man Kind, uno show tv di Ron Moore. L’ultimo sistema operativo nato è TvOS che avrà soprattutto attenzione alla musica, con video e testi in sincrono con le canzoni. Naturalmente all’interno di questo pacchetto troveremo anche i videogame con AppleTv che supporterà i controller della Playstation 4 e della Xbox One. Questo permetterà un esperienza videoludica davvero molto performante.

Wwdc 2019, tutte le novità di Apple: grandi esperienze in rampa di lancio

Sono molte le esperienze in rampa di lancio per la Apple, presentate durante il Wwdc 2019. Tra queste arriverà WatchOS 6 con nuove Watch Faces. Tra queste spiccano di sicuro gli audiolibri e anche la possibilità di svilupparli via streaming. Verrebbe da dire un app per tutto, visto che si è parlato a lungo anche della possibilità di lavorare per la nostra salute e sull’ambiente, una scelta dunque per salvaguardare l’uomo e ciò che lo circonda. Passiamo poi alle novità di meno rilievo, ma che comunque appassionano gli amanti dell’hi tech. Tra queste non mancano le animoji che diventeranno stickers e permetteranno di avere una fruibilità diversa. Attenzione poi al nuovo Mac Pro che sarà un prodotto veramente rivoluzionario.

