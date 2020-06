WWDC 2020 APPLE KEYNOTE/ Diretta streaming video: le novità su macOS, iPhone e iPad

Apple sta per lanciare la prima edizione virtuale della WWDC, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. A causa della pandemia di coronavirus, quest’anno l’evento – che è arrivato alla 34esima edizione – si terrà per la prima volta interamente in streaming da oggi, lunedì 22 giugno 2020, alle ore 19 (in Italia) a venerdì 26 giugno 2020. Cosa dobbiamo aspettarci dal WWDC 2020? Difficile azzeccare i pronostici sui keynote di Apple. Ma ci sono delle indiscrezioni: i Mac passeranno dai processori Intel a quelli Arm, la serie Axx che Apple sviluppa su licenza per i suoi apparecchi post-pc. Quel che ci si chiede è quando arriveranno i primi Mac con processore Axx e quali saranno. Inoltre, Apple rinfrescherà i suoi sistemi operativi, a partire da quelli per Mac, senza dimenticare quello per iPhone che potrebbe cambiare nome da iOS a iPhoneOS. In molti si aspettano macOS 10.16 Big Sur con una nuova app Messaggi, allineata alle versioni iPhone e iPad, oltre ad un numero crescente di app per iPad portate su Mac con la tecnologia Catalyst.

WWDC 2020, LE NOVITÀ PER IPHONE, IPAD E WATCH

Catalina, che ha evidenziato un po’ di bug, dovrebbe essere migliorata. Su iOS dovrebbero arrivare le notifiche personalizzabili e, secondo quanto riportato da Wired, una schermata di inizio rivoluzionata, più simile come logica a quella di Android ma graficamente legata al “family feeling” di casa Apple. Si parla anche di Widgets nella home, organizzazione app a lista, browser e client mail di terze parti da usare come default, CarKey per usare iPhone e Apple Watch come chiave per aprire l’automobile. Inoltre, l’iPad si avvicinerà sempre più ad un computer. Manca un sistema operativo all’altezza e Apple per questo ha pensato a iPadOS 14 che dovrebbe apportare dei miglioramenti. Per Apple Watch si pensa a funzionalità anche per i più piccoli visto che stanno spopolando anche tra loro. Ma potrebbero arrivare nuovi quadranti, nuove funzionalità per la salute. Invece non sono attesi annunci di nuovi orologi alla WWDC 2020, forse arriveranno in autunno.

WWDC 2020 IN DIRETTA STREAMING VIDEO

Per seguire la diretta del keynote ci sono diverse possibilità: ci si può collegare sul sito ufficiale della “mela” o sul suo canale YouTube, entrando sul sito o nell’app Developer. In alternativa, c’è Apple Tv. Dopo la diretta sarà disponibile anche la versione on demand. Alle 23 invece ci sarà spazio per Platforms State of the Union con tutte le novità in arrivo per iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. Dal 23 al 26 giugno poi, alle 19, saranno caricati i video di oltre 100 sessioni tecniche e di progettazione in cui gli ingegneri spiegano agli sviluppatori come creare la nuova generazione di app. Anche in questo caso i contenuti saranno disponibili sul sito Apple Developer o nell’applicazione disponibile per iPhone, iPad e Apple Tv.





