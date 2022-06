WWDC 2022 Apple, iOS 16 e MacBook Air/ Diretta video streaming: cosa aspettarsi oggi

Nuova edizione della Worldwide Developers Conference, meglio noto tra gli appassionati Apple come WWDC. Dalle ore 19:00 (in Italia) di oggi, lunedì 6 giugno 2022, fino al 10 giugno si terrà il tanto atteso evento in cui il colosso di Cupertino presenterà le principali novità per quanto riguarda l’aspetto software, anche se non dovrebbero mancare sorprese anche per il mondo hardware. L’appuntamento si svolgerà online, anche se c’è un numero limitato di persone in presenza nella Silicon Valley, a differenza delle ultime due edizioni, quando nessuno era ammesso a causa della pandemia Covid. Potrà essere seguito in diretta video streaming su YouTube, sul canale ufficiale della Apple. C’è grande attesa, dunque, per le novità di iOS 16 e per i nuovi Mac, ma non è da escludere neppure il lancio del visore in realtà mista.

Partiamo da iOS 16, il sistema operativo per iPhone. Le indiscrezioni parlano di miglioramenti nella gestione delle notifiche, sopratutto per la funzione Full Immersion per filtrare quelle in arrivo, e per l’app Salute, in particolare riguardo il monitoraggio del sonno e il controllo dell’assunzione dei farmaci. Dunque, non sono previste modifiche radicali nel design, ma solo un miglioramento grafico riguardante le app e forse pure i widget di iOS 16.

DIRETTA WWDC 2022 APPLE: LE NOVITÀ ATTESE

Tra le novità che potrebbero essere presentate alla WWDC 2022 di Apple anche watchOS 9 insieme all’Apple Watch Series 8 previsto per il prossimo autunno. Si parla di una funzionalità per permettere l’uso di più applicazioni contemporaneamente, ma risparmiando batteria. Inoltre, si parla di monitoraggio della frequenza dello stato di fibrillazione atriale, nuove modalità di allenamento, invece la misurazione della pressione sanguigna è una questione rimandata a non prima del 2024. Ci sono rumors anche riguardo iPadOS 16: è previsto un miglioramento del multitasking e per far girare più app contemporaneamente. Su MacOS 13 ci sono indiscrezioni solo sul nome, forse Mammoth, invece non ci sono voci su tvOS 16. Passiamo ai Mac. Nel corso della WWDC 2022 potrebbero essere presentato il nuovo chip Apple Silicon M2 che farebbe il suo esordio sulla nuova versione del MacBook Air, attesi in tanti colori. Da mesi si parla poi del visore in realtà mista, forse in uscita nel 2023. Difficile che venga presentato oggi, più probabile che si cominci a sviluppare realityOS, il sistema operativo del visore. Del resto, quello di oggi è l’appuntamento per gli sviluppatori.

WWDC 2022 DI APPLE IN DIRETTA STREAMING VIDEO













