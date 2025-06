Ha aperto il Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa: il resort immerso nel verde siciliano per vivere la dolce vita italiana tra quiete e relax

Già presente in ben nove paesi – tra Italia, Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Belgio, Portogallo, Grecia e Turchia – con 12 differenti hotel, Wyndham Hotels & Resorts ha aperto ufficialmente le porte del suo resort Dolce nella splendida e iconica cornice dei Monasteri di Siracusa, offrendo una nuova esperienza unica nel suo genere immersa in una delle destinazioni italiane più apprezzate dai turisti provenienti da ogni angolo del mondo, completamente immerso nei profumati agrumeti siciliani.

TURISMO/ Il ruolo di ITA rafforzato con l'ingresso in Federturismo

Il Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa – questo il nome completo della struttura ricettiva – vanta la bellezza di 102 camere ospitate in una struttura secolare che è stata una lussuosa villa romana, un monastero e una masseria tipica siciliana, oltre che una vera e propria oasi di quiete e tranquillità che permette di raggiungere facilmente e comodamente tutte le più belle attrazioni turistiche di Siracusa, tra le immacolate spiagge bianche, i famosi e caotici mercati locali, il Parco Archeologico della Neapolis e la famosa Cattedrale siracusana del settimo secolo.

Le cascate dei Capelli di Venere, un luogo incantato e si trova proprio in Italia

Complessivamente, nel Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa si possono trovare 83 camere “classiche”, 14 junior suite e anche 8 king suite, accompagnate da servizi unici nel loro genere come il campo da golf da 90 ettari con 18 buche, la Monasteri Spa, ben due sale meeting da 200 posti l’una (ottime per i ritiri aziendali) e il ristorante Le Ceramiche: quest’ultimo è capitanato allo chef siciliano Mirko Previtera che vanta una formazione culinaria di altissimi livello in alcuni dei più importanti ristoranti stellati del mondo.

Dimitris Manikis (Wyndham Hotels & Resorts): “Il Dolce a Siracusa per vivere l’autenticità della dolce vita italiana”

“Dolce by Wyndham – ha spiegato all’inaugurazione del Dolce di Siracura il presidente EMEA Dimitris Manikis – è molto più di un marchio alberghiero“, mirando a valorizzare “la bellezza, la cultura e la connessione” con la natura circostante che sono parte integrante della “dolce vita” italiana: in tal senso, proprio la Sicilia “con il suo fascino senza tempo” risulta essere tra i luoghi migliori del Bel Paese per chi cerca “autenticità e significato“; mente il brand alberghiero Dolce è sempre più oggetto dell’attenzione “degli investitori” interessanti a buttarsi nel campo dei “viaggi esperienziali“.

I NUMERI DEL TURISMO/ Da Bankitalia una conferma sul ruolo chiave per l'economia

Dal conto suo, il COE di All In Italia Hotels & Resorts Alberto Reggidori ha ricordato che in Italia siamo soliti dire “dove c’è il cuore, lì è casa” ed è proprio questa l’esperienza che il Dolce by Wyndham Siracusa vuole offrire ai suoi clienti internazionali con un luogo in cui vivere “lo spirito della Sicilia” più autentico possibile con un’esperienza fatta innanzitutto di “emozioni, sapori e libertà“.