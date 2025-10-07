Al momento X.com, l'ex Twitter, risulta essere inaccessibile: se si va sul portale compare il messaggio “qualcosa è andato storto”.

C’è un problema con X.com, l’ex Twitter. Il portale risulta infatti essere down, irraggiungibile. Se per caso voleste fare un tentativo per vedere con i vostri occhi, vi basterà aprire una qualsiasi pagina di X.com per scoprire che vi restituirà il fastidioso messaggio “Something went wrong”, ovvero “Qualcosa è andato storto”. Al momento, aprendo X.com non si può fare nulla e, dopo un piccolo caricamento, appare appunto la frase di cui sopra. Il portale Downdetector, che è specializzato nella segnalazione dei disservizi del web, ha registrato un picco di “alert” alle ore 10:36 di questa mattina, con ben 843 segnalazioni.

Il problema riguarda non soltanto la versione web di X.com, ma anche quella mobile, utilizzabile quindi tramite smartphone o anche tablet. Numerosi i commenti degli utenti su Downdetector, come ad esempio chi scrive: “A me non va ora Twitter, a voi? Fino a pochi secondi fa andava”. E ancora: “Ma si è deformato X che non mi fa entrare?”. Un altro aggiunge: “Errore in fase di login, dice che ci sono problemi e di riprovare più tardi”.

X.COM E’ DOWN: ECCO COSA STA SUCCEDENDO

Per quanto riguarda invece la mappa delle segnalazioni in tempo reale, si sottolineano numerosi alert in quel di Napoli, ma anche a Milano e Bologna, quindi nelle principali città, così come a Perugia, Venezia, Verona, Trento e Torino. Nella cartina si vedono segnalazioni anche dalla Slovenia, e ciò ci fa capire che il problema non riguarderebbe solo l’Italia ma anche l’estero.

Ma quando tornerà online X.com? Al momento tutto tace, visto che l’azienda di Elon Musk non ha comunicato nulla; di conseguenza non possiamo sapere se il problema è serio oppure di lieve entità e risolvibile in tempi brevi. Attendiamo aggiornamenti, nella speranza che l’ex Twitter possa essere nuovamente utilizzabile. E a voi, va X.com? Fatecelo sapere.

