X factor 16 ai nastri di partenza/ Rkomi tra i giurati e Raffaella Carrà fa da…

X-factor riapre i battenti: tutte le novità dello show sui talenti vocali

C’è grande attesa generale tra i telespettatori per la nuova e sedicesima edizione in arrivo di X-factor, che tra i suoi protagonisti vede una re-entry e delle new-entries inaspettate nel cast del talent show musicale. Condotto per la prima volta dalla cantante Francesca Michelin, X factor sarà animato da una giuria d’eccezione, composta dai neo giudici Rkomi, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e il giurato storico che rientra nel format, Fedez, il quale è reduce da un delicato intervento sostenuto per l’asportazione di un tumore raro al pancreas.

E le novità del talent non si limitano al solo cast di protagonisti, ma concernono anche le varie fasi della competizione. Lo show in partenza giovedì 15 settembre su Sky e Now Tv, vedrà i suoi concorrenti talenti mettersi alla prova nelle prime due fasi delle Audizioni e Bootcamp, e, ancor prima di accedere alle ambite fasi finali dei Live show, si dovrà superare le Last Call. Trattasi di un nuovo passo da superare, dove i 4 giurati si troveranno dinanzi ad un’ardua selezione di tre tra i 6 concorrenti previsti, da portare allo step dei Live show, che condurrà alla finale del talent.

La colonna sonora di X factor è un tributo a Raffaella Carrà

Inoltre, trapela anche la soundtrack ovvero la colonna sonora di X factor 16, che è un tributo ad una grande icona del made in Italy: si tratta di Rumore, una delle canzoni cult di Raffaella Carrà, che farà quindi da canzone promozionale del format. E con la colonna sonora targata Raffaella Carrà, X factor 16 già promette di fare “rumore” in senso lato, non solo in campo meramente musicale, ma anche per ciò che concerne le dinamiche di gioco e competizione tra i concorrenti e i giurati, che solitamente a X factor si palesano pronti a darsi battaglia all’ultimo sangue.

Non ci resta quindi che attendere il via ufficiale alla sedicesima edizione di X factor, prevista per metà settembre 2022, per sapere di più.











