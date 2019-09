X Factor 2019 audizioni 2a puntata/ Diretta: Anastasio ospite, chi andrà ai Bootcamp?

X Factor 2019, anticipazioni e ospiti seconda puntata delle audizioni

Secondo appuntamento con la musica di X Factor 2019. Dopo il debutto della nuova giuria composta da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, nel corso del prime time di oggi, giovedì 19 settembre, dalle 21.15 su Sky prenderà il via la seconda puntata di audizioni dal Pala Alpitour di Torino. Obiettivo: trovare i nuovi 12 talenti, protagonisti della nuova edizione. Dal backstage ritroveremo l’immancabile Alessandro Cattelan, creative producer del talent prodotto da Fremantle, che avrà ancora una volta il compito di sostenere i concorrenti che si prepareranno a salire sul palcoscenico. Il conduttore successivamente, al termine dell’esibizione, commenterà anche la performance a caldo. Ospite della serata il rapper Anastasio. Il vincitore della scorsa edizione salirà nuovamente sul palco che lo ha scoperto davanti al suo giudice e mentore Mara Maionchi. Nel corso di questa seconda parte di Auditions non mancheranno le storie personali dei vari interpreti: un parà innamorato della musica che ha deciso di lasciare l’esercito per iscriversi a Medicina, una giovanissima arpista, l’interpretazione di ‘Your song’ piano e voce che un concorrente dedica al padre. Presenti sul palco anche band dal sapore internazionale e delle vere rivelazioni tra il pubblico giovane. I giudici di X Factor 2019, nel corso della seconda puntata dedicata alla Audizioni, mostreranno di non trovarsi sempre concordi nella formulazione del giudizio verso i concorrenti. L’esito di ogni esibizione sarà comunque legato ad almeno 3 sì per accedere alla fase successiva. Saranno invece necessari 4 sì per andare senza deviazioni al Bootcamp.

X Factor 2019: il debutto dei giudici visto dai fan

I giudici di X Factor erano senza dubbio fra i più attesi durante la prima puntata del talent show targato Sky. Al di là di Mara Maionchi, la giuria è stata completamente rinnovata per questa edizione, con le tre new entry Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica. Dei tre era ovviamente “atteso al varco” il discusso trapper monzese, spesso e volentieri additato dalla cronaca (sempre in maniera troppo superficiale), di alimentare modi di vivere sbagliati e fin troppo frivoli. Jonatha non ha deluso le attese, sempre divertente, frizzante, introducendo “il gioco” del pollice (giù per il voto “no”, su per il voto “si”), e regalando commenti sempre ben costruiti e mai banali. I fan hanno quindi ammirato la prestazione di Gionata, e soprattutto, sono molti coloro che si sono ricreduti aspettandosi probabilmente un personaggio ben diverso. Ovviamente la più apprezzata è stata Mara Maionchi, che sui social è stata ampiamente premiata per la sua innata simpatia esagerata, e bene è andata anche Malika Ayane, a volte forse un po’ troppo critica, e senza dubbio la più “bacchettona” dell’intera giuria. Ai fan è piaciuta molto comunque la puntigliosità della 35enne milanese, ma anche la sua curiosità e simpatia. Infine Stefano dei Subsonica, dei quattro, forse quello che ha mantenuto il profilo più basso, intervallando commenti critici a battute frizzanti. Era probabilmente anche quello più emozionato, e forse questa sera lo vedremo più sciolto.

Le esibizioni che hanno lasciato il segno durante la prima puntata delle audizioni: chi è passato ai Bootcamp?

Coloro che si sono persi la prima puntata di audizioni si staranno domandano chi è passato direttamente al Bootcamp: da quest’anno è infatti possibile balzare direttamente alla fase successiva qualora si dovessero ricevere quattro sì dai giudici. Ha ottenuto la standing ovation, e quattro ok dei giudici,Enrico Di Lauro in arte Harry Dila, 22enne milanese che si è presentato con la chitarra cantando un pezzo di Ed Sheeran. Degna di nota anche l’esibizione della 18enne bergamasca Mariam Rouass in arte Maryam, che ha ottenuto quattro sì cantando Gioventù bruciata di Mahmood. Rimanendo in ambito under, spazio al 19enne di Lugano, Renato Torre, che ha portato una cover originale di Cupido di Sfera Ebbasta, altro pezzo che ha convinto tutti e quattro i giudici al tavolo, soprattutto il trapper. Un altro ragazzo che è passato direttamente ai bootcamp è stato Salvatore Medica di Palermo, che ha colpito anche per la sua storia legata ai problemi di balbuzie. Ai booycamp anche il duo formato da Giulia e Francesco, che hanno presentato un loro brano elettronico dal titolo Fulls. Ha senza dubbio lasciato il segno anche l’esibizione di Sofia Tornambene in arte Kimono, 16enne che aveva già partecipato pochi mesi fa all’edizione di Sanremo Young. Infine un’altra band, i “Five quarters”, che hanno convinto i giudici e il pubblico con una cover di “Per colpa di chi” di Zucchero.

Come seguire in tv e in streaming la seconda puntata di X Factor 2019?

Come sempre, anche la seconda puntata prenderà il via a partire dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea – e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, in chiaro su TV8. Le ultime audizioni andranno in onda il 26 settembre per poi lasciare spazio ai Bootcamp (il 3 e 10 ottobre), gli Home Visit del 17 ottobre e partire con i Live dal 24.



