X Factor 2019, audizioni 3a puntata/ Diretta e categorie: Achille Lauro ospite

X FACTOR 2019 TERZA PUNTATA AUDIZIONI 26 SETTEMBRE

X Factor 2019 torna in onda oggi, giovedì 26 settembre, in prima serata su Sky uno, con la terza ed ultima puntata dedicata alle audizioni. Per gli aspiranti cantanti, è arrivato il momento di fare sul serio. Durante i primi due appuntamenti dedicati alle audizioni, i giudici Mara Maionchi, Malika ayane, Sfera Ebbasta e Samuel hanno assegnato numerosi sì. Non tutti, però, sono sicuri di partecipare alla fase successiva ovvero quella dei bootcamp che, con la complessa sfida delle sedie, anticipa il momento fondalmente degli home visit. Questa sera, così, toccherà agli ultimi aspiranti cercare di conquistare la fiducia dei giudici per poter accedere ai bootcamp e sperare di potersi giocare il tutto per tutto durante la fase degli home visit. Gli unici sicuri di essere ai bootcamp sono i concorrenti che hanno ricevuto quattro sì durante le audizioni. Chi, invece, ha ricevuto tre sì non è affatto sicuro di far parte dei concorrenti che si sfideranno ai bootcamp. L’ultima parola, infatti, spetta ai giudici che, al termine delle audizioni, sceglieranno gli aspiranti cantanti protagonisti della sfida delle sedie.

X FACTOR 2019, LE CATEGORIE ASSEGNATE AI GIUDICI

Quella di questa sera è una puntata importatissima per X Factor 2019. Oltre a conoscere i nomi degli ultimi concorrenti che hanno superato le audizioni accedendo alla fase dei bootcamp, infatti, il pubblico scoprirà le categorie assegnate ai giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel . Al termine della terza puntata, Alessandro Cattelan assegnerà ai giudici la categoria che dovranno seguire nella fase successiva del talent show di Sky. Chi guiderà le Under Donna, chi sarà il giudice degli Under Uomini, chi aiuterà nel percorso i concorrenti degli Over e chi seguirà i Gruppi? Al termine della serata, inoltre, Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel sveleranno anche i nomi dei concorrenti che, con tre sì, sono comunque riusciti adaccedere ai bootcamp.

X FACTOR 2019: ACHILLE LAURO OSPITE

Dopo Anastasio, ospite della seconda puntata delle audizioni di X Factor 2019, questa sera, a regalare un momento di spensieratezza e di divertimento sarà un altro grande protagonista della musica italiana. A far ballare il Pala Alpitour di Torino con il brano Rolls Royce, il successo presentato all’ultimo Festival di Sanremo, sarà Achille Lauro che, dopo la partecipazione alla kermesse musicale italiana più famosa, darà preziosi consigli agli aspiranti concorrenti di X Factor 2019 che sperano di poter trasformare la propria passione in un vero lavoro. L’appuntamento, dunque, con X Factor 2019 è per giovedì 26 settembre alle 21:15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Lo show può essere visto anche in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, invece, X Factor 2019 va in onda in chiaro su TV8.



© RIPRODUZIONE RISERVATA