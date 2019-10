X Factor 2019 Bootcamp/ Diretta ed eliminati: le scelte di Samuel e Sfera Ebbasta

Giovedì 3 ottobre, alle 21.15, Sky trasmette una nuova puntata di X Factor 2019. Dopo le prime puntate dedicate alle audizioni, è arrivato il momento per Mara Maionchi, Samuel, Sfera Ebbasta e Malika Ayane di scegliere le cinque voci da portare agli home visit, ultimo ostacolo da superare per partecipare ai live. Per i quattro giudici sarà davvero difficile scegliere i cinque concorrenti che, durante gli home visit, si giocheranno il tutto per tutto pur di conquistare la fiducia del proprio coach. Nella puntata della scorsa settimana, Alessandro Cattelan ha svelato le categorie assegnate: Under Donne per Sfera Ebbasta, Under Uomini per Malika Ayane, Gruppi per Samuel e Over per Mara Maionchi. L’appuntamento odierno sarà fondamentale per i concorrenti di Samuel e Sfera Ebbasta: saranno i due giudici uomini i protagonisti della prima parte dei bootcamp mentre Mara Maionchi e Malika Ayane sceglieranno i propri concorrenti la settimana prossima.

X FACTOR 2019: I BOOTCAMP DI SAMUEL E SFERA EBBASTA

Al Mediolanum Forum, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Samuel e Malika Ayane scelgono i concorrenti per gli home visit. Solo cinque dei concorrenti che hanno conquistato i bootcamp riusciranno ad accedere agli home visit. La scelta, naturalmente, spetta ai giudici di X Factor 2019 che, dopo tutte le audizioni, hanno portato ai bootcamp 16 concorrenti per le Under Donne e 12 per le altre categorie. Prima di scegliere i fantastici cinque per ogni categoria, i giudici, al Mediolanum Forum, avranno la possibilità di poter riascoltare le voci selezionate fino a questo momento. Le prime due categorie pronte ad affrontare questo passaggio definitivo sono quelle dei Gruppi affidati a Samuel che, con la unga esperienza con i Subsonica, saprà guidare le band che riusciranno ad arrivare ai live e le Under Donne che, invece, sono state affidate a Sfera Ebbasta.



X FACTOR 2019 BOOTCAMP: IL REGOLAMENTO

La prima parte dei bootcamp di X Factor 2019 si preannuncia ricca di colpi di scena e polemiche. Il pubbliuco del Mediolanum Forum assisterà alle scelte dei due giudici non senza contestazioni. Nel corso della serata, infatti, il boato del pubblico boccerà o promuoverà la scelta di un giudice. Ogni giudice avrà a disposizione cinque sedie che saranno occupate dai talenti che sceglieranno di portare agli home visit. Fino all’ultimo avrenno la possibilità di cambiare dedidendo di dare il posto ad un altro concorrente. Non tutte le scelte di Sfera Ebbasta e Samuel, così com’è accaduto nelle precedenti edizioni del talent show, troveranno in consenso del pubblico. L’appuntamento, dunque, è per questa sera con una nuova ed imperdibile puntata.





