X FACTOR 2019 BOOTCAMP/ Over e Under Uomini: scelte di Mara Maionchi e Malika Ayane

X FACTOR 2019 BOOTCAMP PUNTATA 10 OTTOBRE

Giovedì 10 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, imperdibile appuntamento con la seconda parte dei Bootcamp di X Factor 2019. Dopo Sfera Ebbasta e Samuel che hanno scelto i concorrenti da portare agli Home Visit, questa sera, toccherà alle due donne della giuria. Mara Maionchi e Malika Ayane, esattamente come hanno fatto i colleghi la settimana scorsa, sceglieranno i cinque concorrenti che, ahli home visit, cercheranno di superare l’ultimo scoglio per conquistare l’accesso ai live. Nella scorsa puntata di X Factor 2019, Sfera Ebbasta, per le Under Donne, ha scelto: Giordana, Sofia, Maryam, Silvia e Beatrice. La squadra dei Gruppi che Samuel ha scelto di portare agli Home Visit di X Factor 2019 è, invece, composta da i Kyber, i K-Mono, i Sierra, i Booda e i Seawards.

LE SCELTE DI MARA MAIONCHI E MALIKA AYANE AI BOOTCAMP DI X FACTOR

Dopo una puntata ricca di colpi di scena durante la quale non sono mancate le polemiche per alcune scelte di Samuel e Sfera Ebbasta, la seconda parte dei bootcamp di X Factor 2019 avrà come protagoniste assolute Malika Ayane e Mara Maionchi che avranno la possibilità di riascoltare i concorrenti della propria categoria che hanno superato le audizioni. Riuscire a convincere i due giudici non sarà affatto facili per i concorrenti che non dovranno commettere alcun errore per conquistare la famosa sedia. Sia Mara Maionchi che la Ayane avranno a disposizione cinque sedie che potranno assegnare ai concorrenti che riusciranno a conquistare la loro fiducia con la voce. Fino all’ultimo concorrente, Malika Ayane e Mara Maionchi potranno cambiare idea attraverso lo switch assegnando così la sedia ad un concorrente che considereranno più meritevole di accedere agli home visit.

X FACTOR 2019 BOOTCAMP: CHI ANDRA’ AGLI HOME VISIT?

Con la seconda parte dei bootcamp di X Factor 2019 si conclude la possibilità per i giudici Samuel, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Mara Maionchi di poter cambiare idea su un concorrente. I quattro giudici, da soli, sono chiamati a decidere i talenti da portare agli Home Visit dove, per ciascuna squadra, solo tre cantanti conquisteranno l’accesso ai live che prenderanno il via giovedì 17 ottobre. Come sempre, i live avranno una fascia quotidiana su Sky che sarà condotta da Luna Melis la quale avrà il compito di raccontare al pubblico la settimana dei cantanti tra assegnazioni e prove varie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA