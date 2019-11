X Factor 2019, Eliminati I Seawards/ Davide Rossi fenomenale come Gianna Nannini

Pagelle quarto live di X Factor 2019

Seawards eliminati da X Factor al termine della quarta puntata del live show. Una sentenza tutto sommato prevedibile, perché il gruppo non aveva pienamente convinto durante la serata. E’ stata una puntata che finalmente ha messo in secondo piano le scintille tra i giurati, coinvolgendo il pubblico esclusivamente con la forza della musica. Nelle nostre pagelle post puntata andiamo quindi a menzionare l’esibizione incredibile di Davide Rossi, che subito dopo l’ospitata di Gianna Nannini (che ha cantato ‘La Differenza’ e ‘Ragazzo dell’Europa’) ha scatenato il pubblico e il suo animo spumeggiante con una bellissima Don’t Stop Me Now dei Queen. E’ andato veramente alla grande e fin da subito ha dato l’impressione di essere al riparo dal rischio eliminazione. Anche Giordana Petralia è apparsa piuttosto convincente, ma alla fine si è trovata in fondo alla classifica di gradimento del pubblico finendo allo scontro coi Seawards.

X Factor 2019, La Sierra “mollicci”: Mara Maionchi aveva ragione?

Non hanno trasmesso grandi emozioni questa sera a X Factor 2019 i La Sierra, con una prova che la stessa Mara Maionchi ha definito “molliccia”. Di sicuro, indipendentemente dalle annotazioni tecniche, sono stati meno coinvolgenti rispetto ad altre serate. Per loro fortuna, però, il pubblico li ha premiati a discapito di Giordana Petralia, che è finita in sfida con I Seawards. Prima dello scontro eliminatorio c’è stato un grandissimo Nicola Cavallaro, capace di prendersi la scena con una personalità unica. I giudici, eccetto Mara Maionchi, non sono apparsi convinti; forse hanno toppato nelle loro valutazioni. Dalla prima manche emerge quindi il nome di Giordana, sebbene sia stata tutt’altro che inferiore, dal punto di vista dell’esibizione, ai La Sierra. In ogni caso il duo si è comodamente salvato dal ballottaggio.

X Factor 2019, seconda manche ed eliminazione dei Seawards

Come detto, quindi, la seconda manche di X Factor 2019 ha portato i Seawards allo scontro finale con Giordana Petralia. Coi loro cavalli di battaglia hanno provato a convincere i giudici a puntare sulle proprie qualità. Giordana, forte della sua giovane età e con un talento ancora tutto da plasmare, si è fatta preferire ai Seawards, poco brillanti e non troppo convincenti né durante la manche né durante lo scontro diretto. Alla fine si sono lanciati in una promessa che evidenzia la loro voglia di crescere ed uno spirito che potrebbe comunque permettergli di fare strada anche lontani dai riflettori X Factor: “Grazie a tutti”, hanno detto commentando l’eliminazione. “Noi continueremo per cui continuate a seguirci se ci avete amato ad X Factor. La canzone inedita di stasera era solo la prima…”.



