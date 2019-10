X Factor 2019, Home Visit/ Diretta e concorrenti ai live: LP ospite

Il fatidico giorno delle scelte definitive è arrivato. Oggi, giovedì 17 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, va in onda l’ultimo atto delle selezioni di X Factor 21019. Dopo il temutissimo gioco delle sedie che ha ridotto il numero dei concorrenti ammessi a 20, questa sera si decidono i nomi dei cantanti che, da martedì 24 ottobre, saranno i protagonisti dei live di X Factor 2019 che andranno in onda rigorosamente dal vivo. Primo del grande show live, tuttavia, anche gli home visit di X Factor 2019 promettono scintille. Per scegliere i 12 concorrenti, tre per ciascuna categoria, i giudici Mara Maionchi, Samuel, Sfera Ebbasta e Malika Ayane voleranno a Berlino dove, con l’aiuto di altre persone esperte tra le quali, dalle anticipazioni, spicca LP, sceglieranno i tre cantanti che ritengono meritevoli di partecipare ai live.

X FACTOR 2019 HOME VISIT: CHI ACCEDERÀ AI LIVE?

Durante i bootcamp, Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane hanno scelto 20 aspiranti concorrenti, cinque per ogni categoria. Samuel, per la categoria gruppi, ha scelto i Kyber, i K-Mono, i Sierra, i Booda e i Seawards mentre Sfera Ebbasta per le Under Donne ha deciso di portare agli home visit Giordana, Sofia, Maryam, Silvia e Beatrice. Mara Maionchi, caposquadra degli Over, invece, ha scelto Marco, Tomas, Gabriele, Eugenio e Nicola mentre Malika Ayane, giudice degli Under Uomini, ha scelto Lorenzo, Enrico, Davide, Daniel e Nuela. Di questi venti, solo dodici riusciranno a superare la difficilissima fase degli home visit conquistando l’accesso ai live. Chi, dunque, sarà costretto a tornare a casa da Berlino con l’amaro in bocca?

X FACTOR 2019 DAL 24 OTTOBRE SPAZIO AI LIVE

Da martedì 24 ottobre, su Sky Uno, comincerà il grande spettacolo dei live di X Factor 2019. I dodici concorrenti ammessi, ogni settimana, si sfideranno esibendosi dal vivo al termine di un’intensa settimana di prove che sarà raccontata al pubblico da Luna Melis. Dopo Benji e Fede, infatti, toccherà a Luna Melis condurre la fascia quotidiana di X Factor nel corso della quale saranno mostrate le assegnazioni dei giudici, le prove, ma saranno anche raccontate le paure e le emozioni dei concorrenti. Gli Home Visit e i live di X Factor sono visibili anche in streaming grazie al servizio a pagamento di Now Tv. L’appuntamento, dunque, lo gli home visit di X Factor 2019, direttamente da Berlino, è per questa sera alle 21.15.



