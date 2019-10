X FACTOR 2019 LIVE, 1a PUNTATA/ Diretta, giudici e concorrenti: chi sarà eliminato?

LIVE X FACTOR 2019, DIRETTA PRIMA PUNTATA LIVE SHOW:

X Factor 2019 procede con Giordana all’arpa. Mara Maionchi è letteralmente pazza di lei: “Sei stata brava, bravissima, hai fatto note indefinibili. Ti ho sentita più concisa”. In effetti Giordana è andata veramente alla grande e c’è chi come Malika Ayane sembra apprezzarne i progressi rispetto alla scorsa puntata: “Molto bello che abbia misurato la voce. Sfera, come mai non azzardare fino in fondo e tenere la parte rap?”. La risposta di Sfera Ebbasta non si fa attendere: “Non eravamo qui per quello”. Anche Samuel esprime il suo pensiero in merito: “Hai fatto ricordare perché amo la musica”. Sfera: “Hai spaccato, sei la prova che la musica non ha limiti”. Prima di proseguire con le esibizioni è il momento dell’ospite: c’è Coez con “Fuori di me”.

SECONDA MANCHE

Inizia la seconda manche di X Factor 2019 con Nicola Cavallaro di Mara Maionchi pronto ad esibirsi sul palco. Malika Ayane è entusiasta della sua esibizione: “Che pezzone. Molto piacevole vederti in queste dimensioni nuove”. Samuel: “In questa versione bisogna essere nella ritmica, ti ho visto in difficoltà, ma voce molto importante”. Sfera: “Bravo, pezzo difficile”. Codice 05. Per l’Ayane c’è Lorenzo che canta Don’t look back in Anger. Entrambi sono andati davvero fortissimo, anche a giudicare dal tripudio del pubblico. Hanno lavorato molto bene durante la settimana e le emozioni non sono mancate. Ci siamo anche con Booda, in gara per Samuel. Cantano gli Azealia Banks. “Che mitraglia” commenta Cattelan. Per Sfera sono stati bravissimi: “Grandi, l’idea del pezzo è bella, bravi, l’unica cosa è l’arrangiamento elettronico con gli strumenti non spiccasse”

PRIMA MANCHE X FACTOR 2019: AL BALLOTTAGGIO

Tocca a Davide Rossi di Malika salire sul palco di X Factor 2019 con la sua Gershwin. Un’esibizione che lascia di sasso Samuel: “Per me sei stato veramente bravissimo e intendo sia come cantante che come pianista. E’ stato fatto un grande lavoro di produzione”. Sfera Ebbasta vede il bicchiere mezzo vuoto: “Quanto ha contribuito alla scelta del pezzo? Mi sei sembrato sofisticato ma poco divertito”. Mara Maionchi controbatte: “Io mi sono divertita. Sei stato bravo e ti auguro vivamente un buon lavoro”. Per Malika Ayane “la musica non è un fattore anagrafico”, il pubblico comunque applaude la sua esibizione. Intanto sta per tornare al fianco di Cattelan uno degli ospiti più attesi della serata: Mika. L’artista torna ad X Factor in veste di ospite dopo essere stato giudice della trasmissione in una delle precedenti edizioni.

La prima concorrente del live show di X Factor 2019 si chiama Mariam Rouass e secondo il suo coach, Sfera Ebbasta, ha una voce pazzesca. “Sono molto determinata”, dice lei nel video di presentazione. “Quello che succede sul palco di X Factor è magico. Mio padre non era convinto di me ma dopo i primi passi mi ha finalmente detto sei stata brava”. Sfera Ebbasta la presenta esprimendo una certezza: “I pregiudizi sono duri a morire e io ne so qualcosa. Questa ragazza li abbatterà con la forza della sua musica”. Maionchi: “Sei stata brava, essendo bella non hai trasmesso ironia ma sei andata bene”. Ayane: “Bello vederti così, la penso come Mara. La tua fisicità è fichissima comunque”. Samuel: “Avanti così”. Sfera Ebbasta: “Erano anni che non vedevo un’apertura così di X Factor”. Tocca ai Seawards di Samuel con i King of Lions: “Per me loro sono dei vulcani pronti ad eruttare”. Al termine dell’esibizione i giudizi. Parte Sfera coi complimenti: “Siete piaciuti molto, unica critica a Samuel: per la loro forza potevano osare di più…”. Samuele: “C’è un percorso che vogliamo fare, per il momento ho preferito metterli a loro agio”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ANTICIPAZIONI X FACTOR 2019: LE SQUADRE, CONCORRENTI E OSPITI

Malika con il produttore Roberto Vernetti guiderà gli Under Uomini che vedono schierati: Davide Rossi che ha conquistato ha conquistato la fiducia del suo coach con Virtual Insanity di Jamiroquai, Enrico Di Lauro che ha colpito Malika portando sul palco When we were young di Adele e Lorenzo Rinaldi che ha sbaragliato la concorrenza con Too much to ask di Niall Horan.

Sfera guiderà le Under Donne con Shablo. Le tre ragazze che hanno conquistato il trapper milanese sono la studentessa Giordana Petralia; l’italo marocchina Mariam Rouass e Sofia Tornambene che sta facendo parlare di sé perché è anche un’autrice. Durante la fase delle selezioni, infatti, ha conquistato tutti con l’inedito A domani per sempre.

Mara Maionchi ha scelto di lavorare con Ioska Versari per guidare gli Over nella cui squadra ci sono: Eugenio Campagna che ha conquistato i live con Futura di Lucio Dalla; Marco Saltari che ha cantato il brano di Alborosie Soul Train e Nicola Cavallaro che ha sorpreso tutti esibendosi sulle note di Leave A Light On di Tom Walker.

Samuel, infine, guiderà i Gruppi con Alessandro Bavo. La squadra del leader dei Subsonica è formata dai Booda che, durante gli Home Visit, hanno sfoggiato il proprio talento con Hey Mama di Nicki Minaj feat. David Guetta; il duo Seawards, autore dell’inedito Fools e i Sierra che sono saliti alla ribalta con l’inedito Enfasi.

Come ospiti in questa prima puntata, a mettere il proprio talento a disposizione dei protagonisti di X Factor 2019 saranno Mika e Coez.



