X FACTOR 2019 LIVE, 4a PUNTATA/ Diretta, eliminato e ospiti: Giordana Petralia a rischio?

ANTICIPAZIONI X FACTOR 2019: ARRIVA IL QUARTO LIVE!

Giovedì 14 novembre, alle 21.15 su Sky Uno,torna l’imperdibile appuntamento con la tredicesima edizione di X Factor. Alessandro Cattelan, puntuale come ogni settimana, dal Forum di Assago, darà il via alla quarta puntata dei live show di X Factor 2019. Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana che ha decretato l’addio di Marco Saltari della squadra degli Over e di Lorenzo Rinaldi degli Under Uomini. Gli otto concorrenti ancora in gara, questa sera, saliranno sul palco sperando di conquistare la fiducia dei quattro giovani sperando di poter presentare su un palco importante come quello di X Factor 2019 il proprio inedito tra una settimana. Alla quarta puntata, chi rischia di restare senza concorrenti è Malika Ayane che, dopo l’eliminazione di Lorenzo, è rimasta con un solo cantante. Due cantanti, invece, per Sfera Ebbasta e Mara Maionchi che ha perso il primo concorrente la scorsa settimana. Ancora, intatta, invece, la squadra di Samuel che può ancora contare su tre gruppi.

X FACTOR 2019, LE ASSEGNAZIONI DEL QUARTO LIVE

Nulla è lasciato al caso nel quarto live di X Factor 2019. La puntata in onda questa sera è fondamentale per i cantanti il cui primo obiettivo è riuscire ad arrivare al quinto live per poter presentare dal vivo il proprio inedito. Riuscirci, però, non sarà affatto facile. I giudici sono sempre più esigenti e per non rischiare l’eliminazione, gli otto concorrenti dovranno tirare fuori le unghie. Anche questa sera saranno due le manche al termine delle quali i cantanti meno votati dovranno affrontare il giudizio dell’inflessibile giuria, ma quali brani canteranno i concorrenti? Malika Ayane, a Davide Rossi, ha assegnato Don’t stop me now dei Queen. 90 MIN di Salmo è la scelta di Mara Maionchi per Nicola Cavallaro mentre ad Eugenio Campagna ha affidato Delicate di Damien Rice. A Giordana Petralia, invece, Sfera Ebbasta ha assegnato Highest In The Room di Travis Scott mentre Papaoutai di Stromae è la scelta per Sofia Tornambene. Per i Gruppi, infine, Samuel ha scelto: Snow dei Red Hot Chili Peppers per i Sierra, l’inedito Feel per i Seawards e M.I.L.F. $ di Fergie per Booda.

X FACTOR 2019: GIANNI NANNINI OSPITE DEL QUARTO LIVE

L’emozione per i concorrenti di X Factor 2019 sarà grandissima nel quarto live che avrà come super ospite Gianna Nannini. L’unica vera rockstar femminile della musica italiana è pronta a salire sul palco della tredicesima edizione del talent show di Sky per presentare La Differenza, il suo nuovo attesissimo disco di inediti che sarà pubblicato venerdì 15 novembre. Il disco conterrà 10 tracce “che bruciano di un fuoco puro e antico ma suonate in epoca digitale”, come l’artista stessa le ha definite, tra cui un duetto con Coez nel brano Motivo. La Nannini si esibirà con il suo nuovo singolo “La differenza” incantando tutti con la sua voce roca, ma al tempo stesso dolce e melodica.



