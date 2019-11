X Factor 2019, live 5a puntata/ Diretta, eliminato e inediti: Mahmood tra gli ospiti

ANTICIPAZIONI QUINTO LIVE SHOW DI X FACTOR 2019

Giovedì 21 novembre, alle ore 21.15, su Sky e NOW TV, va in onda il quinto appuntamento con i live show di X Factor 2019. Dopo l’eliminazione dei Seawards, primo gruppo a tornare a casa, per i concorrenti ancora in gara, la puntata in onda questa sera è importantissimo. Si tratta, infatti, di un momento di svolta per il raggiungimento della finalissima prevista al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 12 dicembre quando Alessandro Cattelan incoronerà il vincitore della tredicesima edizione del talent show. La quinta puntata dei live show sarà decisiva sia per i concorrenti che per i giudici. I primi, infatti, avranno la possibilità di presentare gli inediti mentre peri giudici cercheranno in tutti i modi di difendere i rispettivi concorrenti. Al momento, la situazione è abbastanza equilibrata. Mara Maionchi, Sfera Ebbasta e Samuel hanno due cantanti a testa mentre Malika Ayane può contare su un unico cantante.

X FACTOR 2019: LE ASSEGNAZIONI DAL 21 NOVEMBRE

Sul palco della quinta puntata di X Factor 2019, i concorrenti in gara presenteranno i rispettivi inediti: i Booda proporranno Elefante, brano scritto e musicato da loro insieme a Samuel, Davide Napoleone e Alessandro Bavo; Davide Rossi, invece, si esibirà sulle note del brano Glum di Roberto Vernetti e Michele Clivati che hanno scritto testo e musica; Eugenio Campagna canterà Cornflakes pezzo che porta solo la sua firma sia per il testo che per la musica; Giordana Petralia, invece, presenterà il brano Chasing Paper tra i cui autori c’è Sia; Like I Could è il brano che canterà Nicola Cavallaro che ha potuto contare su autori importanti tra i quali c’è anche Tom Walker; la Sierra proporrà Enfasi, il brano che avevano già presentato alle audizioni di Torino. Come la Sierra, anche Sofia Tornambene cercherà di conquistare il pubblico del quinto live con lo stesso brano presentato alle selezioni ovvero A domani per sempre.

X FACTOR 2019: MAHMOOD OSPITE DEL QUINTO LIVE

Dopo Mika, i Maneskin, Marracash e la grandissima Gianna Nannini che ha presentato il suo nuovo singolo “La differenza”, ospite della quinta puntata live di X Factor 2019 sarà Mahmood. Il 27enne, vincitore dii X Factor 2019 con il brano “Soldi” che è anche il brano più ascoltato di sempre su Spotify, salirà sul palco con il nuovo brano Barrio che è già disco di platino con 21 milioni di stream e 33 milioni di visualizzazioni in 2 mesi. Ospiti del quinto live sarà anche il duo rap a Gemitaiz & MadMan. Al termine del quinto live, poi, Pilar Fogliati e Achille Lauro daranno il via ad una nuova puntata di Extra Factor nel corso della quale saranno commentate tutte le esibizioni della serata.



