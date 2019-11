X Factor 2019, live 6a puntata/ Eliminati e diretta: chi al ballottaggio? Anastasio e Michielin ospiti

ANTICIPAZIONI X FACTOR 2019 SESTO LIVE SHOW

La finale di X Factor 2019, in programma il 12 dicembre al Forum di Assago è sempre più vicina e per i concorrenti è arrivato il momento di fare sul serio. Dopo la puntata dedicata agli inediti, X Factor 2019 torna in onda oggi, giovedì 28 novembre, in prima serata su Sky Uno, con una puntata ricca di ospiti e di sorprese. Alessandro Cattelan aprirà lo show con Marco D’Amore. Il conduttore e l’attore eseguiranno un testo di Anis Mojgani tradotto da Simone Savogin e dal titolo “Shake the dust” con un sottofondo musicale realizzato da Dardust che dirigerà, poi, l’orchestra che accompagnerà i concorrenti durante la prima manche. Dardust, inoltre, eseguirà dal vivo, in anteprima assoluta, “Sublime”, il singolo che uscirà venerdì e che anticipa l’album “S.A.D. STORM AND DRUGS” che saràpubblicato il 17 gennaio 2020. In qualità di ospiti, poi, torneranno a X Factor due artisti la cui carriera è partita grazie al talent show di Sky ovvero Anastasio e Francesca Michielin.

X FACTOR 2019: LE ASSEGNAZIONI E IL REGOLAMENTO DEL SESTO LIVE

Due manche animeranno la sesta puntata di X Factor 2019 al termine della quale saranno due i concorrenti che dovranno rinunciare al sogno di raggiungere la finale di X Factor. In ballottaggio c’è già Giordana Petralia che attende di conoscere il nome del suo sfidante. Il primo eliminato verrà annunciato all’inizio della puntata. Durante la prima manche, i concorrenti saranno accompagnati da un’orchestra di 40 elementi diretta da Durdast. Per la sesta puntata, i giudici Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel hanno assegnato i seguenti brani ai propri concorrenti: la Sierra interpreterà The Ecstasy Of Gold di Ennio Morricone, i Booda eseguiranno Hold Up di Beyoncè, a Nicola Cavallaro è stato assegnato Sound of Silence di Simon & Garfunkel, Eugenio Campagna se la vedrà con Cosa mi manchi a fare di Calcutta, Davide Rossi interpreterà Treat you better di Shawn Mendes, Giordana Petralia si esibirà sulle note di Stay di Rihanna e Sofia Tornambene dovrà vedersela con I Love You di Woodkid. Durante la seconda manche, ci sarà un medley degli inediti che sono: Elefante dei Booda; Glum di Davide Rossi, Cornflakes di Eugenio Campagna, Chasing Paper di Giordana Petralia, Like I Could di Nicola Cavallaro, Enfasi della Sierra e A domani per sempre di Sofia Tornambene. I tre meno votati rischieranno l’eliminazione: uno sarà salvato dal giudice, mentre gli altri due dovranno rimettersi al giudizio di giudizio di Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel, Sfera Ebbasta.

X FACTOR 2019: GIORDANA FAVORITA PER L’ELIMINAZIONE

Chi sarà il primo eliminato di X Factor? La favorità è Giordana Petralia che, finita al ballottaggio al termine della quinta puntata, questa sera scoprirà il nome del suo sfidante. A finire in ballottaggio con Giardana sarà il concorrente il cui inedito risulterà il meno ascoltato della settimana. Secondo le quote Snai sul probabile vincitore di X Factor 2019, Giordana occupa l’ultimo posto in classifica. Il favorito per la vittoria, invece, resta Eugenio Campagna degli Over la cui vittoria è quotata a 2,50. A contendergli la vittoria, secondo le quote Snai, dovrebbero essere la giovanissima Sofia Tornambene la cui vittoria vale tre volte la posta e i Booda quotati a 3,50. Si sale a 8,00 per i Sierra, a 15,00 per Nicola Cavallaro e Davide Rossi. Tra i giudici, invece, secondo quanto riferisce Agipronews, la favorita resta Mara Maionchi la cui vittoria è quotata a a 2,10, mentre Samuel insegue a 2,50. La vittoria di Sfera Ebbasta delle Under Donne è quotata a 2,75 mentre quella di Malika Ayane, coach degli Under Uomini, vale 15 volte la scommessa.



