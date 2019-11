X Factor 2019 Live semifinalisti e eliminati/ La “maledizione” di Nicola Cavallaro…

SEMIFINALISTI X FACTOR 2019: È CACCIA AL VINCITORE!

Eugenio Campagna, I Sierra, Sofia Tornambene, I Booda, Davide Rossi accedono direttamente alla semifinale di X Factor 2019 mentre per Giordania Pratalia e Nicola Cavallaro sono stati fatali i ballottaggi. In puntata si è respirata un’aria testa tra i giudici con Malika più che mai decisa a difendere Davide Rossi contro tutto e tutti e un Samuel molto agguerrito che “non le ha mandate a dire”. Si capisce fin da subito che la squadra sotto lente di ingrandimento è quella di Mara Maionchi, per i suoi cantanti oggi non è stata una serata facile. Dalle “stecche” di Eugenio Campagna che gli potevano costare il programma vista la pessima prestazione, al poco convincente Nicola Cavallaro che non riesce a trasmettere quell’energia che aveva nelle prima puntate e il suo timbro “graffiante” ha dimostrato forse tutto il suo limite. Come gli era già successo nella versione francese di X Factor non è riuscito ad accedere alla finale. A graziare Eugenio Campagna alla fine è stato il suo singolo molto apprezzato dal pubblico da casa ma dovrà stare attento, Samuel non ha scordato la sua uscita “oggi sono stanco” con cui voleva scusare una prima manche disastrosa e gli ha indirettamente “dichiarato guerra”.

PAGELLE: I MIGLIORI E I PEGGIORI DEL SESTO LIVE DI X FACTOR 2019

I PEGGIORI – Tra i concorrenti che oggi non hanno ben figurato sul palco di X Factor 2019 sicuramente troviamo sicuramente Eugenio Campagna, il suo atteggiamento da presuntuoso non è piaciuto a nessuno e anche sui social le critiche non mancano. Ha per le mani uno dei migliori inediti e questo lo salva dai ballottaggi ma ora si è giocato il credito accumulato con i fan di X Factor e gli conviene cambiare atteggiamento, il talento non è tutto. I Booda, si salvano subito ai ballottaggi finali ma se dimostrano una grande capacità di trasformare le cover in brani con un taglio unico che conquista il pubblico per loro resta come grande limite l’inedito. Nicola Cavallaro talento c’è con la sua voce unica nel genere lo rende un cantante interessante ma forse con il tempo ha mostrato i suoi limiti. Sicuramene l’inedito non valorizza al 100% le sue caratteristiche.

I MIGLIORI – Sofia Tornambene con la sua delicatezza nel cantare e capacità interpretativa, nonostante la giovane età, resta uno dei prospetti migliori di X Factor 2019 e lo ha confermato ancora oggi in puntata. I La Sierra sono per ora i concorrenti che più di tutti stanno conquistando puntata dopo puntata credito e fan candidandosi a potenziali vincitori del programma.



