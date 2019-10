X Factor 2019, Live Show/ Diretta e eliminato: ospiti Coez e Mika (24 ottobre)

X FACTOR, ANTICIPAZIONI LIVE SHOW 24 OTTOBRE 2019

Giovedì 24 ottobre, alle 21.15, Sky Uno trasmette la prima puntata dei live show di X Factor 2019. Dopo una lunghissima fase di selezione che ha coinvolto circa 40mila persone, solo 12 cantanti sono riusciti a conquistare il pass per i live. I 12 protagonisti del talent show più famoso del mondo sono divisi in quattro squadre seguite da Samuel, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Malika Ayane. La cantautrice milanese Malika accompagnerà in questa avventura gli Under Uomini, Mara Maionchi seguirà ancora gli Over, categoria con cui ha anche portato a casa la vittoria nelle precedenti edizioni. Samuel invece seguirà la categoria dei Gruppi mentre Sfera sarà il mentore delle Under Donne. Con loro ci sarà l’immancabile Alessandro Cattelan che ricoprirà il duplice ruolo di conduttore e creative producer dello show. I live di X Factor 2019 faranno compagnia al pubblico per otto serate. La finalissima che decreterà il vincitore sarà trasmessa dal Mediolanum Forum di Assago (MI) il 12 dicembre.

LE SQUADRE E I CONCORRENTI

Malika con il produttore Roberto Vernetti guiderà gli Under Uomini che vedono schierati: Davide Rossi che ha conquistato ha conquistato la fiducia del suo coach con Virtual Insanity di Jamiroquai, Enrico Di Lauro che ha colpito Malika portando sul palco When we were young di Adele e Lorenzo Rinaldi che ha sbaragliato la concorrenza con Too much to ask di Niall Horan. Sfera guiderà le Under Donne con Shablo. Le tre ragazze che hanno conquistato il trapper milanese sono la studentessa Giordana Petralia; l’italo marocchina Mariam Rouass e Sofia Torneùambene che sta facendo parlare di sé perché è anche un’autrice. Durante la fase delle selezioni, infatti, ha conquistato tutti con l’inedito A domani per sempre. Mara Maionchi ha scelto di lavorare con Ioska Versari per guidare gli Over nella cui squadra ci sono: Eugenio Campagna che ha conquistato i live con Futura di Lucio Dalla; Marco Saltari che ha cantato il brano di Alborosie Soul Train e Nicola Cavallaro che ha sorpreso tutti esibendosi sulle note di Leave A Light On di Tom Walker. Samuel, infine, guiderà i Gruppi con Alessandro Bavo. La squadra del leader dei Subsonica è formata dai Booda che, durante gli Home Visit, hanno sfoggiato il proprio talento con Hey Mama di Nicki Minaj feat. David Guetta; il duo Seawards, autore dell’inedito Fools e i Sierra che sono saliti alla ribalta con l’inedito Enfasi.

GLI OSPITI DEL PRIMO LIVE DI X FACTOR 2019

I live di X Factor 2019 promettono grande musica, ma anche uno show indimenticabile. A rendere tutto più magico sarà il direttore creativo Simone Ferrari che, per la realizzazione di ogni puntata, sarà aiutato dallo scenografo Luigi Maresca, dal light designer Ivan Pierri, dallo stylist Nicolò Cerioni, dal coreografo Nathan e dall’art director Sergio. Come nelle precedenti edizioni e com’è accaduto durante la fase delle audizioni, non mancheranno gli ospiti neanche nei live. Nel corso degli anni, X Factor ha regalato al proprio pubblico la presenza di grandi star musicali sia italiane che internazionali. La tradizione non si rompe e anche quest’anno, i concorrenti avranno la possibilitò di duettare con grandissimi artisti. In questa prima puntata, a mettere il proprio talento a disposizione dei protagonisti di X Factor 2019 saranno Mika e Coez.

X FACTOR 2019: SFERA EBBASTA E SAMUEL FAVORITI PER LA VITTORIA

Per conoscere il nome del vincitore di X Factor 2019 sarà necessario aspettare il 12 dicembre, giorno della finalissima. Tuttavia, secondo gli scommettitori, ci sono già dei favoriti per la vittoria. Mara Maionchi, veterana del talent show e vincitrice di diverse edizioni, potrebbe cedere lo scettro agli esordienti. Secondo le quote di Snai, infatti, i favoriti per la vittoria sono Samuel e Sfera Ebbasta con le categorie Gruppi e Under Donne la cui vittoria è quotata a 2,50. Gli Over di Mara Maionchi e Under Uomini di Malika Ayane seguono rispettivamente a 4,00 e 4,50. Tra i concorrenti, i favoriti per la vittoria finale sono i Booda della categoria dei Gruppi quotati a 4,00. Segue Kimono della squadra di Sfera Ebbasta quotata a 4,50 mentre a 5,00 si piazza Eugenio Campania degli Over di Mara Maionchi. Sempre secondo Snai, invece, i candidati all’eliminazione sono i Sierra e Marco Saltari.

ACHILLE LAURO E PILAR FOGLIATI CONDUTTORI DI EXTRAFACTOR

Subito dopo i live di X Factor 2019 si rinnova l’appuntamento con Extrafactor che, quest’anno, sarà condotto da Achille Lauro e dalla giovane attrice, Pilar Fogliati, protagonista femminile della fiction di Raiuno, campione d’ascolti, Un passo dal cielo 5. Il cantante, nella rubrica Al Confidential, ogni settimana andrà a trovare i concorrenti nel loft per raccogliere le loro emozioni e paure trasformandosi in una specie di fratello maggiore per tutta la durate del talent. La squadra di Extrafactor sarà completata da Andrea Di Marco, Danilo da Fiumicino, Giulia Cavaliere e Francesco Arienzo e le esibizioni di alcuni “talenti fuori dagli schemi”, i concorrenti più stravaganti emersi dai casting di quest’anno. Infine, ogni settimana, la star di YouTube The Andre proporrà una cover inedita, realizzata insieme a una guest star della musica mentre a divertire il pubblico saranno i doppiaggi dei MoreCosmaPlease e i video de Le Coliche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA