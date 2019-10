X Factor 2019, Pagelle/ Davide e Sofia (Kimono) fanno sognare, i concorrenti al Live Show!

X Factor 2019 pagelle concorrenti Home Visit

Tanti top e pochissimi flop nell’ultima puntata degli Home Visit di X Factor 2019. Le nostre pagelle partono inevitabilmente dai concorrenti delle varie categorie che sono riusciti ad ottenere la qualificazione alla fase dei live show. Iniziamo con uno dei talenti che ha conquistato una postazione tra i cantanti di Sfera Ebbasta: ci riferiamo a Sofia Tornambene, conosciuta come Kimono, incisiva e coinvolgente con una People help the people di Birdy energica e decisamente trainante. E’ stata una delle note più positive per la squadra di Sfera Ebbasta, così come lo è stato Davide Rossi per Malika Ayane. Con una sua cover dei Jamiroquai, il concorrente è riuscito ad eliminare Nuela e a convincere l’ex di Cesare Cremonini a puntare su di lui per la seconda fase di X-Factor. Secondo noi ottima scelta da parte di Malika Ayane.

Le categorie di Maionchi e Samuel

Se Davide Rossi ha conquistato con merito il pass ai live show di X Factor 2019, grazie ad una splendida voce, i Booda hanno rapito il cuore di Samuel con una bella performance corale. E proprio i Booda, a nostro giudizio, risultano come il gruppo con più potenziale della loro categoria. Meriterebbero un voto alto nelle pagelle solo per la standing ovation ricevuta dal pubblico, che alla fine ha chiesto persino un bis. I Booda sono senz’altro uno dei gruppi da tener maggiormente d’occhio nel corso delle prossime puntate. Uno sguardo anche a Mara Maionchi e ai suoi talenti: quello che ci ha colpito maggiormente è stato l’ex parà Nicola Cavallaro. Voce molto particolare, carattere deciso e intraprendente. Doti che hanno convinto il giudice bolognese a scommettere su di lui e a questo punto c’è grande curiosità di vederlo all’opera durante il live show. La Maionchi in questo senso ha avvisato tutti i componenti della sua categoria: “Al live non avrete nemmeno il fiato per fiatare”.

X Factor 2019, i concorrenti “rimandati”

Una premessa è d’obbligo: non ci sono bocciature vere e proprie in queste pagelle post puntata di X Factor. Ci sono eventualmente concorrenti che avrebbero potuto fare di più o che non si sono espressi al pieno delle proprie possibilità durante gli home visit. Come l’esplosiva Giordana Petralia, che senza la sua arpa ha perso un po’ troppo prevedibilmente la bussola. I Seawards hanno convinto con una performance pulita e abbastanza scolastica, senza però riscuotere grandi entusiasmi. Marco Saltari per la squadra della Maionchi ha ottenuto il pass per i live, ma anche lui è apparso un po’ piatto. Non va dimenticato che Marco, durante le selezioni della prima fase, era stato scartato da Sfera Ebbasta: al live show avrà l’occasione di farlo ricredere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA