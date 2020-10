X Factor 2020, Bootcamp/ Diretta, squadre ed eliminati: le categorie dei giudici

ANTICIPAZIONI X FACTOR 2020: ARRIVANO I BOOTCAMP

Giovedì 8 ottobre, in prima serata su Sky Uno, dopo il grande successo ottenuto con le prime tre puntate dedicate alle audizioni, torna l’appuntamento con X Factor 2020. Dopo aver scelto insieme gli aspiranti concorrenti che si sono presentati sul palco del talent show di Sky per tentare di realizzare il proprio sogno professionale, i giudici Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, questa sera, conosceranno le categorie assegnate. Alessandro Cattelan, oltre a raccontare le emozioni dei giudici e dei concorrenti che hanno superato le audizioni, incontrerà separatamente ogni giudice svelando la categoria assegnata. Esattamente come nelle edizioni precedenti del talent show, anche quest’anno, sono quattro le categorie in gioco: over, under uomini, under donne e gruppi. Quale categoria sarà assegnata ai veterani Manuel Agnelli e Mika? Con quale categoria dovranno cimentarsi i giudici debuttanti Emma e Hell Raton?

X FACTOR 2020 LE CATEGORIA DEI GIUDICI

Hell Raton, Mika, Manuel Agnelli ed Emma Marrone, dopo essersi emozionati e arrabbiati con le audizioni, durante il primo appuntamento dei bootcamp di X Factor 2020, conosceranno la categoria con cui dovranno lavorare durante i live. Grandi emozioni non solo per i concorrenti, ma anche per gli stessi giudici che sentiranno la forte responsabilità a loro affidata. Dalla scelta di ciascun giudice, infatti, dipenderà il futuro di tutti i concorrenti che, finora, hanno superato la fase delle audizioni. Ogni giudice avrà la possibilità di assegnare cinque sedie. Dopo averle riempite, ci sarà, tuttavia, la possibilità di fare uno switch togliendo la sedia già assegnata ad un talento per assegnarla ad un altro. Per i quattro giudici non sarà una scelta facile. Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, tuttavia, decideranno seguendo il proprio cuore e cercando di formare una squadra vincente e talentuosa.

EMMA CON GLI OVER?

Sul web sono ufficialmente cominciate le scommesse per scoprire le categorie assegnate ai giudici. Sul profilo Instagram di X Factor 2020 è stato pubblicato un video con qualche anticipazioni della prima puntata dei bootcamp e i fans del talent show di Sky hanno cominciato ad ipotizzare quali siano le categorie assegnate. Secondo molti utenti, Emma potrebbe vedersela con la categoria degli Over: sarà vero? Secondo altri utenti, le categoria Under Uomini e Under Donne saranno assegnate a Hell Raton e Mika mentre Manuel Agnelli dovrebbe vedersela con i gruppi. Saranno davvero queste le categorie assegnate? Gli utenti del web avranno indovinato? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare la puntata di questa sera.



