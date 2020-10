X Factor 2020, bootcamp/ Under Uomini e Gruppi: scelte di Emma Marrone e Manuel Agnelli

ANTICIPAZIONI XFACTOR BOOTCAMP 2020

I live di X Factor 2020 si avvicinano e con essi le emozioni che gli aspiranti concorrenti sono pronti a regalare ai telespettatori del talent show. Prima di quel momento, però, ci sono ancora da scoprire le squadre. Dopo le scelte di Mika e Hell Raton, infatti, c’è molta attesa per le scelte di Emma Marrone e Manuel Agnelli. L’appuntamento per l’attesissimo momento è per oggi, giovedì 15 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno. Alessandro Cattelan, dopo aver raccontato i bootcamp di Mika a cui è stata assegnata la squadra degli Over e di Hell Raton che invece dovrà lavorare con le Under Donne, racconterà le emozioni delle scelte di Emma Marrone e Manuel Agnelli. Per i due giudici non sarà facile assegnare le cinque sedie a loro disposizione. Cosa accadrà, dunque, questa sera?

X FACTOR 2020: LE SCELTE DI EMMA MARRONE PER GLI UNDER UOMINI

Emma Marrone, nella sua prima esperienza di giudice di X Factor 2020 si ritroverà a dover lavorare con gli Under Uomini. In vista dei live, la cantante salentina sceglierà i concorrenti che considererà in grado di affrontare una prova difficile come quella dei live. Nel corso della seconda serata dedicata ai bootcamp, Emma dovrà assegnare cinque sedie tra i concorrenti della sua categoria che hanno superato le prime selezioni. Quando le cinque sedie saranno tutte assegnate, avrà la possibilità di cambiare le proprie scelte con lo switch. “Quando canti non devi mai pensare. Questi sono i requisiti che servono per andare ai live”, dirà Emma ad alcuni degli aspiranti cantanti. “Io devo fare uno switch”, annuncerà poi nel corso della serata. Emma, dunque, riuscirà a scegliere i componenti della sua squadra senza problemi?

LE SCELTE DI MANUEL AGNELLI PER I GRUPPI

Manuel Agnelli torna come giudice di X Factor e torna a lavorare con i Gruppi, una categoria con cui ha già lavorato in passato. Tra i concorrenti con cui ha lavorato in passato ci sono i Maneskin su cui ha deciso di puntare vincendo. A X Factor 2020, Agnelli spera di poter portare sul podio e poi sulla scena musicale italiana un altro gruppo. Questa sera, così, ascolterà attentamente tutti gli aspiranti concorrenti della propria squadra sperando di trovare quello che cerca. “Se io chiudo gli occhi è poco più di un falò”, dirà nel corso della serata lasciando intendere di essere alla ricerca di un fuoco indomabile. “Faccio uno switch“, annuncerà inoltre non nascondendo di essere, tuttavia, in enorme difficoltà. Quali saranno, dunque, le scelte di Manuel Agnelli? Lo scopriremo questa sera.



