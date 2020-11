X Factor 2020, chi presenta Alessandro Cattelan o Daniela Collu?/ Quarto live a…

CHI CONDUCE OGGI X FACTOR 2020?

Chi condurrà il quarto live di X Factor 2020 in onda questa sera, alle 21.10, su Sky? Le ultime due puntate live del talent show musicale sono state condotte da Daniela Collu, conduttrice di Hot Factor che è stata chiamata a sostituire il padrone di casa, risultato positivo al covid. Due puntate che, con la conduzione di Daniela Collu, hanno convinto il pubblico che, tuttavia, pur apprezzando l’impegno e la freschezza della conduttrice, ha sentito la mancanza dell’energia di Alessandro Cattelan, da anni alla guida del talent show che, questa sera, sarà ricco di ospiti, ma anche di sorprese. Sul palco del quarto live, dunque, a presentare i concorrenti in gara e a mediare le discussioni tra i giudici Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, ci sarà ancora Daniela Collu o tornerà Alessandro Cattelan?

IL CONDUTTORE DEL QUARTO LIVE DI X FACTOR 2020 SVELATO CON UN VIDEO

X Factor 2020 è ormai entrato nel vivo e ad appassionare i fans è non solo la gara tra i concorrenti, ma anche il toto-nome del conduttore del quarto live. Da una parte ci sono coloro che sperano di rivedere Alessandro Cattelan al timone del talent show il prima possibile e, all’altra, ci sono quelli disposti ad aspettare la sua totale guarigione. Ad accontentare tutti e a svelare il nome di colui che, questa sera, condurrà il quarto live di X Factor 2020 è un video pubblicato su Instagram da Alessandro Cattelan. Sulle note di Without me di Eminem, Cattelan balla e annuncia il suo ritorno: “Guess who’s back, back again”, recita la canzone ovvero “indovinate chi è tornato“. In perfetta forma, euforico come non mai e pronto a sprigionare tutta la sua energia, Cattelan sta per tornare sul palco di X Factor mentre Daniela Collu tornerà a condurre Hot Factor raccogliendo le impressioni del dopo puntata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)





