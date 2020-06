X Factor 2020, chi sono i nuovi giudici?/ Da Emma Marrone a Mika, ecco il totonomi

Pubblicità

X Factor 2020 presto prenderà forma grazie ai primi casting che dovranno essere rispettosi delle regole anti Covid ma oggi è il gran giorno, quello in cui i fan scopriranno il nome dei giudici ancora prima che essi siedano dietro il proprio bancone per i primi incontri con gli aspiranti concorrenti. Ad annunciare la lieta novella è stato proprio Alessandro Cattelan nei giorni scorsi confermando la presenza dei nuovi giudici nella puntata di oggi del suo EPCC, il talk show in onda su Sky, ma, a quanto pare, sarà RTL 102.5 a lanciare i loro nomi ancora prima che possa farli lo storico conduttore del talent show. Ma chi siederà dietro il bancone? Ci saranno delle conferme o saranno 4 volti nuovi, almeno per la trasmissione? Nei giorni scorsi si è parlato tanto del ritorno dell’amato Mika e anche del debutto di Emma Marrone che, in questo caso, spiccherà il volo lasciando il suo porto tranquillo ad Amici di Maria de Filippi, ma chi altri potrebbe prendere posto in giuria?

X FACTOR 2020, CHI SONO I NUOVI GIUDICI?

Tra poco conosceremo i nomi dei giudici di X Factor 2020 tra i quali, a quanto pare, non ci sarà Emis Killa visto che lui stesso ha confermato sui social che, anche se gli sarebbe piaciuto, non è stato “cagato, anche se si era proposto”, sarà vero o è solo una smentita strategica? I fan ci sperano ancora perché se non ci fosse spazio per lui, potrebbe esserci per il clamoroso ritorno di Fedez che, in coppia con Mika, potrebbe far sognare i fan del programma. Altra storia la questione quote rosa. Oltre al nome di Emma Marrone è stato fatto ancora quello di Mara Maionchi e poi quello di Skin mentre sullo sfondo rimane quello di Asia Argento che, libera dalle polemiche che l’hanno travolta la prima volta, potrebbe finalmente in grado di affrontare questo suo nuovo percorso.



