X Factor 2020, Finale/ Diretta e vincitore: Negramaro e Madame ospiti

Giovedì 10 dicembre, in prima serata su Sky Uno, appuntamento imperdibile con la finalissima di X Factor 2020. Dopo aver superato delle ferree audizioni, dopo aver conquistato la fiducia dei giudici, questa sera, sul palco dei live di X Factor, si contenderanno la vittoria Blind degli Under Uomini di Emma Marrone, N.A.I.P. degi Over di Mika, Casadilego delle Under Donne di Hell Raton e i Little Pieces of Marmelade dei Gruppi di Manuel Agnelli. Tre manche durante le quali i quattro finalisti si esibiranno in duetto con i giudici, in un best of con i brani più rappresentativi del loro percorso a X Factor e in una manche finale dedicata agli inediti. La finalissima di X Factor 2020 vedrà sul palco dei live show il ritorno di una vincitrice. Superospiti della finalissima saranno i Negramaro. Con loro ci saranno anche Madame e Sofia Tornambene, la vincitrice della tredicesima edizione del talent show che trionfò con la squadra delle Under Donne di Sfera Ebbasta.

I DUETTI CON I GIUDICI

Dopo aver scelto e seguito il percorso dei propri concorrenti, dalle audizioni alla fase finale dei live show, Emma Marrone, giudice degli Under Uomini, Manuel Agnelli coach dei Gruppi, Mika giudice degli Over e Hell Raton, guida delle Under Donne, durante la finale di X Factor 2020 si metteranno in gioco affiancando il proprio finalista in inediti duetti. La prima manche della finalissima del talent show di Sky, infatti, sarà dedicata ai duetti con i coach. Cosa canteranno, dunque, i finalisti di X Factor 2020? I Little Pieces of Marmelade con Manuel Agnelli canteranno Veleno degli Afterhours; N.A.I.P. canterà Lollipop in coppia con Mika; Blind, insieme ad Emma Marrone, si esibirà sulle note de La fine di Nesli e di cui Tiziano Ferro ha realizzato una cover. Infine, Casadilego, con Hell Raton, canterà Stan di Eminem.

FINALE X FACTOR 2020: TUTTE LE ASSEGNAZIONI

Dopo la prima manche dedicata ai duetti con i giudici, la finale di X Factor 2020 avrà altre due manche. La seconda sarà dedicata ai “Best of” con le migliori esibizioni di ogni concorrente eseguite durante le varie puntate. I Little Pieces of Marmelade proporranno I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings degli Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes; N.A.I.P. si esibirà sulle note di Attenti al Loop, Amandoti dei CCCP e Partecipo; Blind regalerà al pubblico gli inediti Cicatrici e Affari tuoi, più una cover di Per me è importante dei Tiromancino con un testo rivisitato. Casadilego, infine, proporrà un medley con Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell. La terza manche, infine, sarà dedicata agli inediti.



